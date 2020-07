Quique Setién resta sulla panchina del Barcellona. Per quanto tempo, non è dato saperlo con certezza. Nemmeno il vertice con il presidente, Josep Bartomeu, ha fugato tutti i dubbi e le voci sull'esonero dell'allenatore. Il trend di rendimento, i risultati, la vittoria della Liga da parte del Real Madrid, il malcontento in senso alla squadra sono tutte motivazioni sufficienti perché il tecnico possa essere sollevato dall'incarico. Cosa lo ha salvato? Il periodo di transizione post-pandemia e la Champions che è stata dirottata dalla Uefa al mese di agosto. Eventi che hanno evitato il ribaltone ma non lo hanno disinnescato del tutto: tant'è che in Spagna non sono disposti a scommettere sul fatti che contro il Napoli – nel ritorno di Coppa – ci sarà ancora lui al timone dei blaugrana. Anzi, l'ipotesi più plausibile è che la conduzione dei catalani venga affidata a un traghettatore in grado di portare a conclusione la stagione.

La squadra beneficerà di cinque giorni di riposo. Il "rompete le righe" avverrà dopo la gara di domenica contro l'Alaves. Un paio di giorni di allenamenti poi si tornerà al campo dal 27 luglio, quando entrerà nel vivo la preparazione dell'impegno di Champions. La domanda è sempre la stessa: ci sarà Setién a dirigere la seduta di lavoro? Non è detto. Il nome più caldo per la sostituzione è Francisco Javier García Pimienta, tecnico della "squadra b" ed ex calciatore dei blaugrana. Un incarico a termine, il più classico traghettatore in attesa di accogliere Xavi. È questo lo scenario che viene tracciato dai media iberici ma si attendono conferme.

Che la situazione sia esplosiva lo testimoniano anche le parole che Lionel Messi ha pronunciato nelle ultime ore. È come se il "dieci" argentino avesse letto le motivazioni della lettera di licenziamento da recapitare a Setién.