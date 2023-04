Barcellona denunciato per aver schierato un calciatore non registrato: chiesta sconfitta a tavolino L’Elche ha presentato un reclamo alla RFEF contro il Barcellona per “utilizzo improprio” di Gavi, visto che il centrocampista spagnolo aveva firmato il rinnovo di contratto ma LaLiga non aveva permesso la registrazione.

A cura di Vito Lamorte

L’Elche ha presentato un reclamo contro il Barcellona per ‘utilizzo improprio' da parte della di Gavi. A dare l’annuncio di questa denuncia è Cadena SER. Il centrocampista spagnolo aveva firmato il rinnovo di contratto ma LaLiga non aveva permesso la registrazione e in base all'articolo 141 del Regolamento generale relativo all'elaborazione di più licenze per calciatore nella stessa stagione "i calciatori il cui tesseramento viene annullato, non potranno, nel corso della stessa stagione, ottenere il tesseramento nella stessa squadra della società alla quale erano già legati".

Una situazione, l'ennesima, che mina l'ambiente catalano come se non bastassero il ‘caso Negreira' e le vicissitudini economiche del club, oltre alla Superlega mai messa in disparte.

La denuncia è arrivata a tre minuti dalla chiusura del tempo massimo e rivendica questa presunta irregolarità da parte del Fútbol Club Barcelona: per questo motivo è stata chiesta la sconfitta a tavolino.

Gavi con la maglia numero 6 prima della sosta.

In base a quanto riportato dai giornali catalani nel caso Gavi non vi è stato alcun annullamento della licenza e quindi non può essere considerato un ‘utilizzo improprio' del calciatore: il centrocampista spagnolo non è stato registrato come giocatore della prima squadra del Barça poiché la sua iscrizione avrebbe fatto sforare il budget che LaLiga ha fissato per il club nei limiti del Fair Play Finanziario.

Il ricorso presentato dai catalani era stato bocciato dal Tribunale e per questo motivo il Barcellona aveva iscritto Gavi nuovamente come giocatore delle giovanili ed è tornato a vestire la maglia numero 30, e abbandonato la 6, proprio dalla sfida con l'Elche.

Questo ha un peso a livello contrattuale per il ragazzo, che aveva firmato un rinnovo di contratto lo scorso 14 settembre prolungando fino al 2026 con una clausola rescissoria di un miliardo di euro. Adesso, però, con la mancata registrazione si è tornati alle condizioni precedenti e se il Barcellona non sarà in grado di registrarlo sarà libero dal prossimo primo luglio.

Gavi con il numero 30 contro l’Elche dopo l’ok di Liga e federazione.

Il Barça, però, ha ricevuto l'ok dalla Liga e dalla Federazione per schierare Gavi a Elche e non dovrebbero esserci problemi di nessun tipo in merito a questa vicenda.

Presumibilmente, in base a quanto viene riportato da diversi media spagnoli e catalani, tutto finirà nel nulla e i 3 punti conquistati al Martinez Valero rimarranno nella classifica del Barcellona, che viaggia a vele abbastanza spiegate verso la conquista della sua Liga numero 27.