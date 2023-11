Balotelli svela a Corona la sua verità sull’incidente a Brescia: “Ho spaccato la macchina” Mario Balotelli ha parlato a Fabrizio Corona del suo incidente stradale accaduto la scorsa notte. Attraverso Dillingernews l’attaccante dell’Adana Demispor spiega quanto accaduto: “Ho spaccato la macchina”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Le immagini di Mario Balotelli vittima di un incidente stradale nella serata di ieri a Brescia sono diventate immediatamente virale. L'attaccante della Adana Demirspor, attualmente infortunato, è uscito di strada con la sua vettura fortunatamente senza riportare conseguenze fisiche. Supermario esce dalla sua auto barcollando prima di stendersi a terra. L'ambulanza arriva prontamente sul posto mentre dalla sua vettura si notano gli airbag esplosi a testimonianza della gravità dello schianto.

Il giocatore, che non ha voluto sottoporsi all'alcoltest, sottolineando di non essere ubriaco, è esploso nel corso di una telefonata con Fabrizio Corona che su Dillingernews ha riportato lo sfogo del giocatore a seguito dello schianto della scorsa notte. Balotelli ha fatto capire come la vicenda relativa al suo incidente sia stata ingigantita fin troppo. "Pensavo fosse passato di moda parlare di una ca**ata così" sottolinea Supermario che proprio ieri aveva sottolineato su Tvplay di sentirsi pronto per vestire ancora la maglia dell'Italia.

Corona mostra in un video la sua telefonata con Balotelli. Il giocatore è seccato da ciò che è stato riportato nella giornata di oggi da quotidiani e giornali online. "Sembrava passato di moda parlare di una ca**ata così, cioè posso capire un incidente che coinvolge altri o viene coinvolto da altri e qualcuno rimane ferito ma qui ho spaccato la macchina e sono tornato a casa con un'altra macchina". Il giocatore, sollecitato da Corona, fa sentire la sua rabbia per quanto letto. Non si aspettava un clamore mediatico di questo genere.

"Ci sono un miliardo di problemi e l'unico problema che vedo qui sono io – ha ribadito ancora il giocatore stizzito per quanto letto – Grazie a Dio ho la casco (assicurazione ndr) e infatti se non avessi avuto quella sarebbe stato l'unico vero problema". Balotelli conclude la telefonata con Corona: "Qui invece di parlare di tutte le cose serie che ci sono tra calcio, vita, guerra, sono a fare le prime pagine con il mio incidente del ca**o che non vale niente". I due si sono promessi di risentirsi in questi giorni.