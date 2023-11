Incidente a Brescia per Mario Balotelli: distrugge l’auto ma ne esce illeso Il centravanti bresciano è uscito barcollando dall’Audi distrutta, con tutti gli airbag scoppiati. immediatamente medicato, e verrà sottoposto all’alcoltest.

Paura per Mario Balotelli, coinvolto in un incidente stradale nella sua Brescia: all'altezza di via Orzinuovi, intorno alle 20.30 di stasera, l'attaccante è uscito di strada e ha completamente distrutto la sua auto.

Il centravanti della squadra turca dell'Adana, attualmente infortunato, è uscito illeso barcollando dall'Audi nera accartocciata, con tutti gli airbag scoppiati. Il calciatore è stato immediatamente medicato, e verrà sottoposto all'alcoltest. Non risultano per il momento coinvolte altre persone. La polizia, intanto, indaga per ricostruire le cause che hanno portato lo sportivo a fuoriuscire dalla carreggiata.