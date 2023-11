Mario Balotelli si schianta con l’auto, ma rifiuta di sottoporsi all’alcoltest: patente ritirata Mario Balotelli si è schiantato con la sua auto contro un muretto a Brescia nella serata del 23 novembre. L’attaccante ne è uscito illeso, ma si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. La polizia gli ha ritirato la patente che, tra l’altro, non aveva con sé al momento dell’incidente.

Mario Balotelli con la maglia dell'Adana Demirspor (foto da LaPresse) e l'auto dopo l'incidente. Video da TheStreetWear (da X)

La polizia locale ha ritirato la patente a Mario Balotelli, l'attaccante 33enne che ieri sera si è schiantato con la sua auto contro un muretto in cemento in via Orzinuovi, a Brescia. Il bomber della squadra turca Adana Demirspor, tornato in Italia per qualche giorno per recuperare da un infortunio, si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. Per il Codice della strada, questo vuol dire ricorrere alle stesse sanzioni previste in caso di guida in stato di ebbrezza con il ritiro della patente di guida.

L'allarme è scattato intorno alle 20:30 di ieri sera, giovedì 23 novembre. Il 118 ha inviato sul posto i sanitari in codice rosso, ma per fortuna non è stato necessario nemmeno il trasporto in ospedale per Balotelli. Il 33enne, infatti, ne sarebbe uscito praticamente illeso, con solo qualche ferita dovuta allo scoppio degli airbag.

L'auto di Mario Balotelli dopo lo schianto con il muretto di via Orzinuovi (foto da X)

Per quanto riguarda l'auto sulla quale viaggiava, invece, è ormai irriconoscibile. La parte anteriore dell'Audi nera con targa tedesca è andata quasi del tutto distrutta nell'impatto. Come viene mostrato dai diversi video che sono stati pubblicati sui social, Balotelli è uscito da solo dall'abitacolo e zoppicando, un po' per l'incidente un po' per l'infortunio con cui già doveva fare i conti, ha raggiunto l'ambulanza.

Lì l'attaccante è stato sottoposto a un pre-test per rilevare il tasso alcolemico che avrebbe dato risultato positivo. Balotelli, poi, si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. Per questo motivo gli agenti della polizia locale di Brescia arrivati sul posto hanno proceduto con il ritiro della patente di guida, documento che in realtà il 33enne non aveva con sé al momento dello schianto. Stando a una prima ricostruzione, non risulterebbero altre vetture coinvolte nell'incidente.