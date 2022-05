Balotelli segna 5 gol in una partita e fa il giro del mondo: hanno visto l’ultimo, è irreale Prestazione eccezionale di Mario Balotelli con l’Adana Demirspor. Cinque gol per il centravanti italiano, ultimo realizzato con un numero incredibile. Applausi da parte di tutta la stampa internazionale.

A cura di Marco Beltrami

Mentre in Serie A Milan e Inter si contendevano lo Scudetto nell'ultima giornata, con i rossoneri laureatisi campioni d'Italia, un celebre doppio ex viveva una domenica indimenticabile. Stiamo parlando di Mario Balotelli, che ha impreziosito la sua prima buona stagione in Turchia con una prestazione eccezionale. Il bomber dell'Adana Demirspor di Vincenzo Montella ha segnato la bellezza di 5 gol in una sola partita, quella contro il Göztepe, sconfitto con un perentorio 7-0.

Non poteva dunque immaginare un modo migliore per chiudere la sua annata SuperMario. La 38a e ultima giornata del massimo campionato turco ha messo di fronte il suo Adana, ormai senza più niente da chiedere al proprio torneo, e il Göztepe già retrocesso. La formazione dell'attaccante italiano reduce da cinque sconfitte di fila ha avuto vita molto facile, come confermato dal risultato. Dopo un autogol iniziale, è salito in cattedra proprio Balo che in 11’ ha segnato tre gol mettendo dunque il match sui binari giusti già nel primo tempo. Nella ripresa poi altre due reti, per una cinquina memorabile che ha fatto il giro d’Europa.

Menzione speciale soprattutto per l'ultimo gol segnato da Balotelli, con una giocata eccezionale. Il centravanti dopo aver ricevuto la sfera si è reso protagonista di una serie di finte e giochi di gambe in stile Ronaldo il Fenomeno. Numeri che hanno destabilizzato il difensore avversario che ha provato senza fortuna a guardare solo il pallone e non le gambe del centravanti quasi impazzite. L'italiano sulla scia dell'entusiasmo per la giornata di grazia, si è concesso una rischiosa rabona rivelatasi però perfetta, con il pallone che si è insaccato nell'angolo opposto con buona pace del portiere. Una delle marcature più belle della stagione, con Balotelli che poi ha caricato il video della giocata sui suoi canali social, con la didascalia: "5 gol per me oggi! Non c’era modo migliore per finire il campionato ! Grazie a tutti".

Leggi anche Il Sassuolo si prende il derby col Bologna: doppio Scamacca e prodezza acrobatica di Berardi

Una chiusura di annata perfetta e in totale crescendo per l'italiano che ha chiuso con 19 gol e 6 assist in 33 presenze. Nel post-partita poi il calciatore è stato anche stuzzicato sulla sua prestazione eccezionale: "Per la prima volta nella mia carriera ho segnato 5 gol in una partita. Se me lo avessero detto in anticipo, avrei segnato il sesto. Ho provato a diventare capocannoniere ma non è stato facile segnare così tanti gol oggi". E il suo nome ha fatto il giro del web e dei social, con la stampa internazionale e gli addetti ai lavori che hanno celebrato a più riprese il talento di SuperMario. Un post su tutti? Quello della FIFA che ne ha sponsorizzato la candidatura al premio di "gol dell'anno".