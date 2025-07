Balotelli riceve un ultimatum dalla squadra di Serie C spagnola: è l’unica offerta sul tavolo

Mario Balotelli ha tempo fino a domenica 3 agosto per decidere se accettare l'unica proposta concreta ricevuta, ad oggi, in questa finestra di mercato: quella del Real Murcia, club che milita nella Primera RFEF, l'equivalente della Serie C spagnola. A rivelarlo è Onda Regional de Murcia, che racconta come la società stia spingendo per chiudere l'operazione nei tempi più brevi possibili.

L'interesse del Murcia per l'attaccante italiano non è solo tecnico: il club, intenzionato a lottare per la promozione in LaLiga2, punta sul nome mediatico di Balotelli per rilanciare il progetto sportivo e attirare nuovi sponsor. L'offerta presentata all'ex Genoa si aggira attorno ai 500.000 euro, cifra che sarebbe coperta in larga parte da sponsor legati direttamente al giocatore e dalle vendite delle maglie.

Ma Balotelli, attualmente svincolato, non ha ancora sciolto le riserve. La sua risposta, fanno sapere fonti vicine al club, è sempre la stessa: "Sta ancora valutando". Un'attesa che il Murcia non è più disposto a tollerare. "Domenica sarà l'ultimo giorno per Balotelli per annunciare se è disposto a indossare la maglia del Murcia per la stagione 2025-2026", si legge nel report della radio locale.

Nel frattempo, i vertici del club – compreso il patron Felipe Moreno – restano in attesa di un segnale da parte dell'entourage del 34enne, che nei giorni scorsi ha manifestato un certo interesse per iniziare una nuova fase della sua carriera nel calcio spagnolo.

Un'eventuale firma dell'attaccante italiano darebbe al club una visibilità inedita per il terzo livello del calcio iberico. D'altra parte, Balotelli resta una figura divisiva: giocatore di talento e carisma, ma spesso al centro di polemiche e scontri, dentro e fuori dal campo.

Con un passato tra Inter, Milan, Manchester City, Liverpool e la Nazionale italiana, l'ex enfant prodige del calcio italiano è chiamato ora a una scelta netta: accettare l'ultima vera chiamata del calcio professionistico o rischiare di restare senza squadra a stagione già avviata.

Per il Real Murcia, questa settimana sarà decisiva. Anche perché – come sottolinea la stampa locale – l'offerta fatta a Balotelli è l'unica realmente sul tavolo in questo momento. E la pazienza, anche nella romantica Murcia, ha un limite.