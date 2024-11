Balotelli riceve il Tapiro d’Oro, ma dà un consiglio a Staffelli: “Dovresti darlo a Vieira”

video suggerito

Mario Balotelli ha ricevuto un altro Tapiro d'oro, il noto premio di Striscia la Notizia. Balotelli ha ricevuto il Tapiro perché ora come allenatore si trova Patrick Vieira, ex calciatore francese, che è stato suo allenatore ai tempi del Nizza e con il quale aveva avuto più di un problema. Gli scontri fanno parte del passato, per entrambi, ma intanto SuperMario dopo aver ricevuto il premio ha dichiarato che il Tapiro andrebbe dato più a Vieira: "Avevamo idee di calcio diverse, il Tapiro dovevate darlo a lui".

Vieira da allenatore del Genoa ritrova Balotelli

Nella puntata di venerdì 22 novembre di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'Oro a Mario Balotelli, che da poche settimane è tornato in Serie A. Quando il Genoa lo ha tesserato ha trovato in panchina Alberto Gilardino, che però nei giorni scorsi è stato esonerato ed è stato sostituito da Vieira, ex calciatore di alto livello, che ha giocato in Italia con Milan, Inter e Juventus, che vivrà la sua prima esperienza da allenatore in Serie A.

I problemi tra Vieira e Balotelli

Vieira è stato allenatore anche del Nizza, che in rosa aveva Balotelli.I due avevano avuto qualche incomprensione, erano volate parole grosse e il tecnico aveva alzato la voce anche pubblicamente. Per questo motivo l'ex attaccante di Milan, Inter e Liverpool ha ricevuto il sesto Tapiro d'oro. Interrogato sull'argomento ha scherzato Balotelli ricordando il Vieira calciatore, sono stati compagni sia all'Inter che al Manchester City: "Abbiamo giocato insieme in due squadre, era un tipo tranquillo, ma rompeva un po' le scatole".

Balotelli: "Siamo sempre andati d'accordo"

Poi ha parlato delle ‘famose' divergenze, che in realtà non erano così gravi come sono state dipinte, questa la versione di Balotelli: "Non è vero che a Nizza non ci andavo d’accordo, è che io volevo andare a giocare a Marsiglia. Avevamo qualche divergenza su alcune idee di calcio, ma a livello personale siamo sempre andati d’accordo. Il Tapiro dovreste darlo a lui!".