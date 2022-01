Balotelli non può tornare in Turchia: ha preso il Covid durante le vacanze in Italia, è sintomatico Mario Balotelli bloccato in Italia dalla positività al Covid: l’annuncio dell’Adana Demirspor parla di “sintomi” e “cura” per il 31enne attaccante.

A cura di Paolo Fiorenza

Tegola nella rincorsa di Mario Balotelli al ritorno in maglia azzurra: l'attaccante dell'Adana Demirspor è risultato positivo al Covid, come comunicato dal suo attuale club. Il 31enne si è sottoposto al tampone prima di imbarcarsi sul volo che dall'Italia lo avrebbe dovuto riportare in Turchia, ma l'esito non è stato quello sperato.

"Dopo i sintomi avvertiti dal nostro calciatore Mario Balotelli – recita il comunicato dell'Adana Demirspor – l'esito del test molecolare che ha fatto nel suo Paese è risultato positivo. Il nostro calciatore, che ha iniziato il percorso di isolamento e cura, trascorrerà questo tempo a casa in Italia. Auguriamo al nostro giocatore una pronta guarigione".

Come precisato dal suo club, Balotelli presenta dunque dei sintomi, per i quali si sta sottoponendo a "cura". Non è noto se l'ex nazionale sia vaccinato o meno. Super Mario era tornato a casa sua per trascorrervi le vacanze di Natale e salutare il nuovo anno con abbondante uso di materiale pirotecnico, come da lui stesso documentato. Il 2022 tuttavia non è cominciato nel migliore dei modi, visto che adesso dovrà sottoporsi alla quarantena richiesta dalla legge e poi avere un tampone negativo, oltre ovviamente a stare bene.

Balotelli non sarà dunque a disposizione di Vincenzo Montella per l'importante match che vedrà l'Adana Demirspor andare a far visita lunedì prossimo al Fenerbahçe, che lo precede in classifica di due punti e si gioca con l'ambiziosa neopromossa la qualificazione alle prossime coppe europee. Un intoppo che non ci voleva, alla luce dell'ottimo momento di forma del bresciano, la cui candidatura per tornare in Nazionale per i playoff mondiali di marzo sta prendendo sempre più corpo.