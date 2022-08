Balotelli e Montella litigano in campo, scontro furibondo: separati dagli altri calciatori Duro scontro in campo tra Mario Balotelli e Vincenzo Montella al termine della partita vinta dall’Adana Demirspor contro l’Umraniyespor: i due vengono separati a fatica da compagni di squadra e membri dello staff.

A cura di Redazione Sport

L'Adana Demirspor vince, vola in campionato (è al secondo posto nel campionato turco dopo quattro giornate) ma non c'è sorriso sul volto di Vincenzo Montella e Mario Balotelli, protagonisti di un brutto litigio al termine della partita vinta per 1-0 contro l'Umraniyespor. Le scene che arrivano dalla Turchia sono piuttosto emblematiche: pochi istanti dopo il fischio finale della partita, tra i due nasce un battibecco che arriva ad un passo dal diventare scontro fisico, con altri calciatori e membri dello staff tecnico a tenerli lontani per evitare il peggio.

Mario Balotelli sta vivendo un'estate tribolata sul piano personale: al centro di diverse trattative di mercato (dal possibile trasferimento al Galatasaray fino alla corte del Sion) per ora è rimasto all'Adana Demirspor, dove gli spazi si sono chiusi rispetto alla passata stagione. L'arrivo del bomber russo Dzyuba l'ha relegato al ruolo di riserva in attacco. Fino a stasera aveva giocato poco più di 20 minuti nelle prime tre gare della stagione. Nella partita contro l'Umraniyespor aveva rilevato proprio Dzyuba all'intervallo, sul punteggio di 1-0 che è rimasto invariato fino alla fine.

Un momento della violenta lite tra Montella e Balotelli in Turchia

Tutto sarebbe nato da una palla persa da Balotelli nell'ultimo minuto della partita, in maniera superficiale secondo Montella. Da lì prima un rimprovero, poi le rimostranze dello stesso calciatore nei confronti del tecnico campano. Il clima si scalda mentre attorno gli altri calciatori dell'Adana festeggiano e salutano al terna arbitrale: Balotelli urla qualcosa a Montella, che reagisce male e si scaglia verso il giocatore. Solo l'intervento di altri componenti della squadra e dello staff tecnico dell'Adana evitano che la situazione degeneri ulteriormente.

Leggi anche Non solo Carpe Diem: i tatuaggi del gigante sudocoreano Kim

Nel post-gara, Vincenzo Montella non ha voluto approfondire quanto successo in campo: "Non ho bisogno di aggiungere nulla al riguardo. Posso solo dire che non è stato all'altezza delle mie aspettative. A fine partita ci possono essere questo tipo di tensioni. Non dirò nient'altro".

(in aggiornamento)