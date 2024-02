Balotelli dice sì a Nani: “Gli piacciono questo tipo di partite, 7 contro 7. È emozionato” Mario Balotelli parteciperà la prossima estate a The Soccer Tournament, un torneo 7 contro 7 organizzato negli Stati Uniti: il 33enne attaccante giocherà nella squadra di Nani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Avevamo lasciato Mario Balotelli deluso per la mancata chiusura della trattativa per tornare in Serie A con la maglia della Salernitana e lo ritroviamo già impegnato in un nuovo progetto che lo vedrà protagonista la prossima estate, quando sarà scaduto il suo attuale contratto con l'Adana Demirspor. Balotelli compirà 34 anni il 12 agosto e nei prossimi mesi sarà impegnato nella ricerca di una nuova squadra, visto che la permanenza in Turchia (dove non scende in campo da inizio novembre per un infortunio in seguito al quale è stato operato) sembra da escludere. Intanto ha dato la sua disponibilità per partecipare a un torneo 7 contro 7 che si svolgerà in estate negli Stati Uniti e che lo vedrà giocare nella squadra di Nani, suo compagno all'Adana.

The Soccer Tournament è un torneo di calcio a sette creato nel 2022 da una società di cui fa parte anche la stella NBA Chris Paul e si è disputato per la prima volta nel giugno dello scorso anno. La formula è "chi vince prende tutto", dove per tutto si intende il premio messo in palio di un milione di dollari. Le partite si giocano su un campo di dimensioni ridotte con porte leggermente più piccole del normale e hanno tempi da 20 minuti.

Mario Balotelli con la maglia dell'Italia durante lo stage del gennaio 2022

La squadra di Nani e Balotelli, il Nani FC, è la prima delle 48 compagini che gli organizzatori del torneo hanno confermato prenderanno parte all'evento. Il 37enne Nani, anch'egli in scadenza di contratto a fine stagione con l'Adana, ha saputo di questo torneo dall'ex compagno nella nazionale portoghese Luis Boa Morte, che ha giocato nell'edizione inaugurale dello scorso anno come componente della squadra delle leggende del West Ham.

"Mi ha mandato un link e stavo guardando la partita e ho detto: ‘Oh, questo è davvero un bel torneo, forse possiamo unirci la prossima volta'. E ora eccoci qui, pronti a partecipare", ha detto Nani a ESPN. L'ex calciatore di Manchester United e Lazio è ancora in fase di costruzione del roster della sua squadra, ma è riuscito a ottenere velocemente il sì di Balotelli: "Ha detto che sarà lì. Gli piacciono questo tipo di partite, 7 contro 7. Gli ho raccontato del torneo, gli ho mostrato anche dei video. È emozionato". Altri compagni di squadra dei due potrebbero essere gli ex nazionali portoghesi Bruno Alves e Manuel Fernandez.