Balotelli svela tutta la verità sulla trattativa con la Salernitana: “Gestita male, sarei andato”

Mario Balotelli alla Salernitana. Il ritorno in Italia, nella nostra Serie A, di Supermario, non era stata soltanto una suggestione di mercato. Quella del trasferimento dell'attaccante bresciano alla corte di Pippo Inzaghi nella squadra granata era un affare reale. Walter Sabatini al gong della sessione di trasferimenti a gennaio alla fine è riuscito a portare all'ombra del castello Arechi il bomber israeliano Shon Weissman in prestito dal Granada. Ma non Balotelli che nel corso della trasmissione Vox to Box, in onda sul canale Twitch di TvPlay, ha svelato tutto.

“L’idea di Salerno c’era ma l’offerta vera e propria non mi è mai arrivata – ha spiegato Balotelli che ha poi sottolineato – Mi è arrivata all’ultimo e sono rimasto in Turchia". L'attaccante bresciano aveva voglia di vivere questa nuova esperienza in Serie A, forse l'ultima occasione della sua carriera in Italia dopo quella vissuta proprio a Brescia. "La questione è stata gestita male" ha evidenziato ancora Balotelli spiegando i dettagli di quell'affare nato e naufragato nell'ultimo giorno di mercato quando forse non c'era più tempo per portarlo avanti.

Di Balotelli alla Salernitana se ne stava parlando molto nell'ultima settimana di mercato. Da una semplice suggestione l'affare poteva diventare realtà anche se forse il presidente Danilo Iervolino non era proprio convintissimo. "Sarei andato ma la trattativa è andata troppo per le lunghe – ha detto ancora Balotelli che si è forse tolto qualche sassolino – Se una società ti vuole sul serio la trattativa si può risolvere anche in una giornata sola”. Possibile che alla fine Sabatini abbia voluto puntare su un altro profilo totalmente diverso dall'ex Inter.

Balotelli alla fine è rimasto all'Adana Demispor ma sarebbe stato un altro tassello importante nella campagna acquisti della Salernitana. Sabatini ha portato alla corte di Superpippo gente come Jerome Boateng, Basic e altri giovani interessanti come Pierozzi e Zanoli i quali, insieme ad altri giocatori di spessore della squadra come Ochoa, Fazio, Candreva e Dia proveranno a centrare l'ennesima impresa salvezza. Non un obiettivo semplice ma una sfida che forse anche lo stesso Balotelli avrebbe voluto vincere.