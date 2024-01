Balotelli può tornare in Italia, si è proposto alla Salernitana: Sabatini sogna il grande colpo Colpo di scena in casa Salernitana, può arrivare Balotelli: l’attaccante si è proposto a Sabatini che sogna il grande nome per centrare la salvezza in questa stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La carriera di Mario Balotelli potrebbe portarlo ancora una volta in Italia, con un incrocio di calciomercato che sembra avere dell'incredibile: l'ex attaccante di Milan e Inter è stato accostato alla Salernitana, alla ricerca di un nome pesante per il suo attacco per centrare l'incredibile impresa di una nuova salvezza.

Dopo i contatti con Boateng e Manolas per la difesa, Walter Sabatini prepara il colpaccio per riaccendere l'entusiasmo dell'ambiente e dare una svolta alla sua squadra. I primi contatti sarebbero stati avviati proprio dall'entourage del giocatore: Balotelli si sarebbe proposto alla Salernitana per firmare un contratto valido fino a giugno e dall'ingaggio contenuto.

La volontà di continuare a giocare, soprattutto in Italia, prevale su ogni cosa. L'obiettivo dei granata è difficile da centrare, ma l'attaccante non si è tirato indietro e sembra pronto per rimettersi subito in gioco in una piazza che ha bisogno di giocatori dalla grande esperienza per provare a raddrizzare la rotta nella seconda metà della stagione.

I contatti con il club proseguono e fonti interne alla Salernitana hanno confermato la pista aperta da Balotelli. Per il momento non c'è una trattativa in atto, come scritto da Tuttosalernitana.com, ma discorsi aperti che potrebbero regalare ai campani la ciliegina sulla torta di questo mercato che ha già portato diversi rinforzi.

L'unico soglio sembrava essere lo scetticismo del presidente Iervolino, rimasto freddo davanti alla notizia dell'ingaggio dell'Azzurro. Ma è stato Sabatini a tranquillizzarlo sull'utilità del colpo e sugli effetti che potrebbe avere su tutta la squadra in ottica salvezza.

A settembre Balotelli è ritornato in Turchia, all'Adana Demirspor, firmando un contratto di un anno, ma la sua seconda esperienza nel club non sembra dargli grandi soddisfazioni: da novembre è fermo per un infortunio e ha palesato la volontà di voltare pagina. Per questo avrebbe deciso di cambiare aria e ritornare in Italia, dove non gioca dal 2021 dopo i sei mesi trascorsi al Monza, conclusi con la mancata promozione in Serie A.