L'Italia si è qualificata con merito alla semifinale degli Europei battendo il Belgio ai quarti di finale. Un successo importante per la nazionale di Mancini che ha dimostrato ancora una volta la sua prova di forza. Tutti stanno osannando gli azzurri protagonisti di un cammino straordinario a suon di record. Qualcuno però, ha avuto qualcosa da dire a questa Italia che fino a pochi giorni fa è stata al centro delle critiche per la linea dettata dalla Federazione per via del gesto di inginocchiarsi come segno di vicinanza al movimento Black Lives Matter.

Mario Balotelli, attraverso le storie di Instagram e rispondendo alle domande dei suoi follower, non ha digerito l'atteggiamento della Nazionale di scegliere di inginocchiarsi solo per "solidarietà" nei confronti degli avversari. L'ormai noto simbolo della lotta al razzismo coniato proprio dal movimento Black Lives Matter, ha trovato l'appoggio di diverse nazionali che partecipano a questi Europei, ma non quello degli azzurri: "L'Italia combatterà il razzismo con altri gesti". L'ex attaccante della Nazionale Italiana è stato netto: "Io li avrei fatti inginocchiare tutti".

Balotelli ha voluto quasi mandare un messaggio all'Italia che nell'europeo del 2012 aveva goduto del talento e della classe dell'attaccante bresciano che però oggi, a 30 anni, si ritrova svincolato dopo l'opaca stagione vissuta tra le fila del Monza in Serie B. Balotelli però allo stesso tempo, ha voluto anche complimentarsi con gli azzurri per lo straordinario percorso nel torneo continentale.

"No, l'Italia sta facendo benissimo anche senza di me" ha scritto Balotelli rispondendo alla domanda di uno dei suoi follower. SuperMario ha dimostrato di non aver mai dimenticato l'emozione di vestire la maglia azzurra dell'Italia e a chi gli chiedeva sui social se potesse tornare in nazionale in vista dei Mondiali del 2022 in Qatar, Balo ha risposto incrociando le dita.