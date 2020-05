Alessandro Matri da pochi giorni è ufficialmente un ex calciatore. L'ex bomber ha deciso di lasciare l'attività e, come molti altri suoi ex colleghi, ha deciso di divertirsi con una diretta Instagram ed ha chiacchierato amabilmente con Mario Balotelli, che è stato un suo compagno di squadra. SuperMario con grande sincerità ha parlato del ‘suo' personalissimo lockdown. L'attaccante del Brescia dice di aver sofferto molto, soprattutto a causa della solitudine:

Le ultime due settimane stavo sclerando, poi io ero anche da solo: la figlia ce l’ho a Napoli, il figlio ce l’ho a Zurigo, mia mamma ha una certa età, i fratelli sono in quarantena con i figli, e sono rimasto da solo. Era pesante.

Il regime alimentare di Balotelli

Scherzando l'attaccante che compirà trent'anni tra un paio di mesi ha detto che i primi giorni di ‘chiusura' sono stati complicati anche perché ha dovuto arrangiarsi per mangiare. La forma fisica non l'ha persa:

Non sono ingrassato, per fortuna. I primi tre giorni ho mangiato cartone e pezzi di muro, non so cucinare io. Ordinavo da fuori per fortuna.

Gli allenamenti di Balotelli

L'ex bomber della Nazionale, ma anche di Milan, Inter e Manchester City, che ha partecipato alla diretta mentre era in auto con un amico e che si è mostrato così con la mascherina, sinceramente ha detto che da due mesi non tocca il pallone, però ha anche dichiarato che, nonostante il divieto, nelle scorse settimane ha fatto qualche allungo e qualche giro di corsa in un parco non molto lontano da casa sua: