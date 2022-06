Ballack innamorato di un’amica del figlio morto: è una modella che ha 24 anni meno di lui A distanza di meno di un anno dalla terribile fine del figlio Emilio, Michael Ballack prova a rivedere la luce intrecciando una relazione con una cara amica del ragazzo, una modella che ha 24 anni meno di lui: “Il tempo che trascorrono insieme sta facendo bene a entrambi”.

A cura di Paolo Fiorenza

Meno di un anno fa, era l'agosto del 2021, Michael Ballack affrontava la maggior tragedia che possa capitare ad una persona: la perdita del figlio 18enne Emilio, morto in seguito ad un incidente mentre era alla guida del suo quad dopo aver trascorso la serata nella tenuta paterna in Portogallo. Il giovane era stato schiacciato dal ribaltamento all'indietro del veicolo, dopo averne perso il controllo: inutile l'intervento dei vigili del fuoco, che ne avevano estratto il corpo quando non c'era più nulla da fare.

Emilio era il mezzano dei tre figli di Ballack, nato dall'allora fidanzata Simone Lambe, che l'ex giocatore del Bayern e della Nazionale tedesca avrebbe sposato nel 2008 ma da cui avrebbe poi divorziato nel 2012. Adesso, a distanza di qualche mese, la Bild dà notizia che il 45enne ex centrocampista stia provando a superare il terribile dramma proprio grazie ad un'amica del figlio morto: Ballack avrebbe infatti intrecciato una relazione con Sophia Schneiderhan, modella tedesca più giovane di lui di 24 anni.

I due sono stati visti assieme ad Art Basel, una fiera d'arte moderna e contemporanea che in questi giorni si sta svolgendo a Basilea in Svizzera. La coppia, che si è avvicinata dopo l'incidente mortale del figlio di Ballack, è apparsa innamorata ed è stata vista baciarsi in pubblico. Gli amici di Michael e Sophia hanno detto alla Bild che la relazione è una cosa molto positiva per l'ex calciatore e che la differenza d'età non è un problema per i due.

Sophia Schneiderhan è la nuova compagna di Ballack: era una cara amica del figlio morto

Sophia è la figlia di un medico e all'età di 13 anni è stata scoperta da un'agenzia di modelle: oggi lavora per Louisa Models. La tragica morte di Emilio è stata un grave trauma per entrambi e "il tempo che trascorrono insieme sta facendo loro bene", secondo fonti vicine alla coppia. L'incidente che aveva posto fine alla vita del figlio di Ballack era avvenuto in Portogallo perché l'ex nazionale tedesco (98 presenze per lui) si trovava nella sua residenza di vacanza avendola scelta per recuperare dopo aver subito qualche mese prima un intervento chirurgico per rimuovere un tumore vicino al midollo spinale. Operazione che ha risolto il problema, ma il destino era in agguato per servirgli un dolore ancora maggiore. Adesso arriva l'amore con la 21enne Sophia: la sofferenza per la perdita di Emilio resterà per sempre nel cuore di papà Michael, ma la vita continua.