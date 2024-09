Baldanzi spaziale, trascina l’Italia Under 21 in Norvegia: la fase finale degli Europei è vicina

video suggerito

Un Tommaso Baldanzi spaziale, autore di una tripletta, ha dato all'Italia Under 21 una vittoria fondamentale in casa della Norvegia, nel girone di qualificazione agli Europei di categoria che si giocheranno nel 2025 in Slovacchia. Il 21enne trequartista della Roma aveva segnato anche una delle due reti del match di andata, ma oggi a Stavanger si è superato mettendo a segno tre gol, di cui un paio di grandissima fattura. Grazie al 3-0 rifilato alla Norvegia e al contemporaneo pareggio interno della Repubblica d'Irlanda con la Lettonia, gli azzurrini di Nunziata guidano adesso il girone con 21 punti, davanti proprio agli irlandesi a 17 e alla Norvegia a 15, con queste ultime che hanno una partita in meno.

L'Italia ha il proprio destino nelle sue mani: il prossimo turno, l'11 ottobre, la squadra azzurra riposerà mentre la Norvegia andrà in Irlanda, poi nell'ultima giornata del girone, il 15 ottobre, si giocheranno Italia-Repubblica d'Irlanda e Norvegia-Turchia, con quest'ultima ormai tagliata fuori. Si qualificheranno alla fase finale degli Europei U21 le prime classificate dei nove gruppi, più le migliori seconde. Le altre sei seconde si giocheranno gli ultimi tre posti negli spareggi di novembre.

La classifica del Girone A delle qualificazioni agli Europei Under 21 del 2025

In Norvegia l'Italia ha fornito una grande prova di maturità nell'incontro più difficile del calendario, un successo che probabilmente ha deciso i giochi per la qualificazione. Gli azzurrini, reduci dal 7-0 a San Marino di giovedì scorso, hanno sbloccato subito il risultato al 10′ del primo tempo con Baldanzi servito da Gnonto al termine di una bella azione corale, poi hanno controllato la gara con personalità e ottimo palleggio, chiudendo infine la questione nella ripresa con gli altri due gol del mancino di Poggibonsi.

Baldanzi prima ha piazzato una cannonata da pochi metri sotto la traversa, che non ha dato tempo al portiere neanche di vedere la palla, poi ha pennellato un meraviglioso sinistro a giro che ha tolto le ragnatele dal sette opposto. La Roma e Daniele De Rossi si ritrovano in casa un gioiello purissimo, che ora chiede spazio anche in campionato.