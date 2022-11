Austria-Italia dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni dell’amichevole Austria-Italia è la partita amichevole che si gioca stasera domenica 20 novembre alle 20:45. La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 1 e in diretta streaming su RaiPlay. Le ultime notizie sulle formazioni di Rangnick e Mancini.

Austria-Italia è la partita amichevole che si gioca stasera, domenica 20 novembre alle 20:45, all'Ernst Happel Stadion di Vienna e sarà l'ultimo incontro ufficiale degli azzurri per questo 2022, tristemente in programma nel giorno dell'inizio dei Mondiali 2022 in Qatar. La gara verrà trasmessa in diretta TV su Rai1 e in streaming su RaiPlay.

Gli azzurri scendono in campo nel primo giorno del Mondiale e lo faranno sfidando in amichevole un'altra nazionale esclusa dal torneo, l'Austria. Una gara che non ha nulla in palio ma che rappresenta un ulteriore test per Roberto Mancini che ha già superato brillantemente la trasferta albanese di Tirana dove l'Italia ha vinto e ha fatto esordire altri tre giocatori in azzurro. Per il ct l'opportunità di prendersi un ulteriore successo, provando per 90 minuti a non pensare all'occasione persa (la seconda di fila) per un'Italia esclusa dai mondiali.

Le probabili formazioni di Austria-Italia. Per Roberto Mancini ci sarà turn-over con scelte diverse rispetto alla partita contro l'Albania per dare spazio a tutti e provare soluzioni tattiche utili per progredire nella costruzione di un nuovo progetto tecnico. Confermato l'assetto con la difesa a tre, con tanti cambi in mezzo al campo: si rivede Donnarumma tra i pali, nuova chance per Scalvini in difesa, davanti Politano al posto di Zaniolo nel tridente. Per il ct degli austriaci, Ralf Rangnick, presenteranno in avanti l'"italiano" Arnautovic, già a segno nell'amichevole con Andorra.

AUSTRIA (4-4-2): Lindner; Posch, Trimmel, Danso, Alaba; Baumgartner, Grillitsch, Schlager, Sabitzer; Arnautovic, Gregoritsch. CT: Rangnick

ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Gatti, Scalvini, Acerbi; Di Lorenzo, Verratti, Barella, Dimarco; Politano, Raspadori, Grifo. CT: Mancini

Dove vedere Austria-Italia in diretta TV

Austria-Italia si può vedere i chiaro e senza costi aggiuntivi su Rai1 e su Rai4k del Digitale Terrestre domenica 20 novembre con fischio di inizio alle 20:45. La Rai detiene infatti tutti i diritti delle partite della Nazionale italiana e la telecronaca verrà affidata ad Alberto Rimedio mentre il commento tecnico verrà affidato ad Antonio Di Gennaro.

Austria-Italia, dove vederla in diretta streaming

Austria-Italia è visibile anche in streaming? La risposta è sì e sempre in formato gratuito e visibile a tutti. Sia su pc o sui devices (tablet e smartphone) basta collegarsi al portale Rai, RaiPlay e usufruire del servizio offerto online. L'alternativa per vedere la partita amichevole sui dispositivi mobili è scaricare l'app dedicata da AppleStore o da PlayStore.

Amichevole Austria-Italia, le probabili formazioni

Seconda trasferta consecutiva in pochi giorni per Roberto Mancini che testerà ancora una volta alcuni giocatori che ha convocato per poterli verificare sul campo. Previsto un massiccio turn-over anche se il modulo resterà lo stesso, ovvero difesa a tre e tridente in avanti: Scalvini, Di Lorenzo, Verratti, Dimarco e Raspadori sono gli unici confermati rispetto a Tirana. Per l'Austria, un classico 4-4-2 dove i riferimento principale in avanti resterà ancora una volta Arnautovic.

