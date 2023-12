Audio VAR di Napoli-Inter, Massa zittisce Di Lorenzo con tono categorico: “Hai visto male!” L’analisi del VAR pr Napoli-Inter si è soffermata sui due episodi maggiormente contestati: il contatto Lobotka-Lautaro in occasione della rete di Calhanoglu e il tocco di Acerbi in area su Osimhen. Se sul secondo caso la sensazione generale è di una scelta corretta, ciò che ha diviso è stata la valutazione della prima azione, che ha spaccato in due lo studio di DAZN.

Il contatto a centrocampo tra Lautaro e Lobotka: Massa è vicinissimo e decide di far continuare l'azione

In OpenVAR tiene banco ovviamente la partita clou della 15a giornata, Napoli-Inter giocata lo scorso 3 dicembre e conclusasi 3-0 per i nerazzurri al Maradona. Dove due episodi in particolare hanno acceso le polemiche: il contatto Lobotka-Lautaro in occasione dell'azione che ha poi portato al gol di Calhanoglu e il tocco in area interista su Osimhen da parte di Acerbi col Napoli che ha richiesto un rigore non assegnato. Se nel rivedere il secondo episodio la sensazione resta che il fallo non ci sia, è nel primo che si scatena la discussione nello studio di DAZN, spaccato a metà tra ex giocatori che invocano il contatto irregolare del ‘Toro' e il responsabile tecnico dell'AIA Trefoloni che invece difende l'operato di arbitri e VAR.

Partendo proprio dall'episodio maggiormente contestato, Trefoloni evidenzia "l'unità di intenti e di interpretazione da parte dell'arbitro, del VAR e dell'AVAR che, singolarmente, congiungono alla medesima conclusione, che non è fallo". Il responsabile tecnico dell'AIA, lo dice dopo che è andato in onda il filmato dell'azione dove si sente la discussione tra il direttore di gara, Massa, e la sala moviola. "Tranquillo non c'è niente, non c'è niente. Non è mai fallo, fidati, hai visto male" dice Massa ai giocatori del Napoli che protestano, tra cui in primis capitan Di Lorenzo, zittito fermamente dall'arbitro. Una visione che viene supportata in tempo reale davanti ai colleghi ai monitor.

La trascrizione del VAR sull'episodio contestato: nessun fallo

"Eccolo lì" dicono in sala VAR "palla e dopo c'è uno scontro e va via. Fallo assolutamente no… gol regolare, gol regolare". Parole che soddisfano Trefoloni, un po' meno lo studio composto da ex giocatori come Ciro Ferrara e Luca Toni e l'ex arbitro e consulente tecnico Luca Marelli. "Per me è fallo quello lì" interviene subito l'ex attaccante azzurro che è in totale disaccordo con la lettura dell'azione incriminata. "Se poi non è fallo perché ci sono tre arbitri che dicono così… io non so se tutti gli arbitri però avrebbero detto che non è fallo. La cosa strana è che tutti e tre dicono che non sia fallo quando almeno uno avrebbe potuto dire, rivediamo un attimo l'azione…".

La perplessità di Luca Toni che in studio DAZN propende per un fallo da fischiare

Un commento che sposa appieno anche Luca Marelli: "Resto della mia idea, opinabile e quindi discutibile, ma questo è fallo. Non poteva esserci on field review perché Massa era convintissimo di ciò che ha visto, e per questo resta un episodio valutativo". "Resta una valutazione soggettiva" aggiunge Ferrara in studio. "Non tanto nel contatto basso dove effettivamente Lautaro colpisce la palla, quanto la trattenuta che è molto più evidente e dunque andava fischiato quel tipo di fallo".

Ciro Ferrara è per la trattenuta di Lautaro su Lobotka a suo avviso, evidente

Un po' più di accordo c'è invece sul contatto Acerbi-Osimhen. Per Marelli "non è sufficiente il contatto avvenuto per fischiare il rigore…sarebbe stato un rigorino". Parole che infastidiscono Luca Toni che non ci sta: "O si prende una linea che non si danno mai questi rigorini, oppure vanno dati sempre. C'è chi li dà e chi no e quindi se in una giornata incontri chi non te li fischia… spiace".

Parole che vanno in contrasto con le spiegazioni di Trefoloni: "Bisogna contestualizzare e qua l'arbitro ha mantenuto una valutazione tecnica equilibrata per tutta la gara. Noi siamo contenti di questa scelta perché coerente con il suo operato". L'ex attaccante non è supportato nemmeno dall'analisi VAR che si sente rivedendo l'azione incriminata: "Guardala anche da dietro, secondo me lo tocca dopo sul piede" si sente dire dalla sala della moviola riprendendo l'azione da più angolazioni. "Valuta anche l'intensità.. è un tocco leggerissimo, per ma è nulla te lo dico. Il check è completato".

Il secondo episodio, con il VAR che conferma un contatto non da rigore: "da valutare l'intensità"

E così dal VAR viene confermata l'assenza di fallo per poter decretare il rigore, con buona pace dei giocatori del Napoli che circondano Massa in campo, con l'arbitro costretto a sedare le proteste estraendo un cartellino giallo nei confronti di Elmas.