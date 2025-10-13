Attimi di terrore in Albinoleffe-Lecco, tifosi precipitano da una balaustra in campo: gara sospesa

Nel corso del finale di Albinoleffe-Lecco, match di Serie C giocato domenica pomeriggio, due tifosi ospiti sono caduti in campo da una balaustra. Partita sospesa per oltre 6 minuti, uno dei due è stato trasportato in barella in ospedale per accertamenti dopo un trauma al collo, ma non è in gravi condizioni.

Poteva finire peggio di come è andata, ma nei minuti finali di Albinoleffe-Lecco si è sfiorata una autentica tragedia quando, attorno all'80' la partita di Serie C è stata immediatamente sospesa per prestare soccorsi a due tifosi leccesi, precipitati da una delle balaustre a bordo campo, finendo sul terreno di gioco. L'arbitro, richiamato dai presenti e dagli stessi giocatori vicino all'incidente, ha fermato la gara: uno dei due tifosi, ferito al collo malgrado la caduta da pochi metri, è stato trasportato in ospedale in barella, attualmente ricoverato per ulteriori accertamenti.

Cos'è accaduto all'80' di Albinoleffe-Lecco: due tifosi caduti in campo

Approfittando della pausa per le Nazionali, tutta l'attenzione era rivolta ai campionati minori e in Italia per le partite del weekend di serie C, tra cui domenica pomeriggio Albinoleffe-Lecco valida per la nona giornata del Girone A, in programma alle 17:30. Tutto tranquillo, per un match di vertice quando all'80' è accaduto l'imprevedibile. Dal settore ospiti, due tifosi leccesi hanno perso l'equilibrio dalla balaustra di bordo campo, precipitando per alcuni metri e impattando sul terreno di gioco. Uno schianto che ha fatto lanciare l'allarme tra i presenti e tra gli stessi giocatori lì vicino: il direttore di gara, ha così interrotto immediatamente il match per permettere i soccorsi.

I soccorsi, un tifoso trasportato in barella in ospedale per accertamenti

I tifosi caduti a terra sono stati due, per uno di loro le conseguenze sono state più serie anche se non gravi: all'arrivo dei medici è stato immobilizzato e trasportato in barella al più vicino ospedale, per verificarne le condizioni dopo aver subito un trauma al collo e lo stato di salute. Il tifoso è sempre rimasto vigile e cosciente e dovrà sottostare ad ulteriori accertamenti ma non dovrebbe essere alcunché di grave.

Vittoria Lecco, secondo posto blindato dietro alla capolista L.R. Vicenza

La partita è stata interrotta, sospesa per più di sei minuti, con l'apprensione di tutti per le sorti dei due tifosi. Poi, una volta accertato che non fosse accaduto nulla di irreparabile, l'arbitro ha fatto riprendere il gioco per i 10 minuti restanti, di un match che ha visto trionfare gli ospiti grazie alla rete decisiva realizzata da Furrer al 62′. Grazie a questo successo, il Lecco ha blindato il secondo posto con 21 punti conquistati nelle prime nove giornate, a quattro lunghezze di distanza dalla capolista L.R. Vicenza.