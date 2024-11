video suggerito

Attacco hacker al Bologna, cos’è successo al club: violati anche i dati di Italiano e dei calciatori Il Bologna è stato ricattato dopo aver subito un attacco hacker nelle ultime ore. Trafugati dati sensibili e documenti relativi anche a Vincenzo Italiano e i calciatori nonché alle strategie di mercato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Bologna si prepara al prossimo impegno in campionato contro il Venezia nella giornata di sabato dopo il ko in Champions ma nel frattempo deve fare i conti con un durissimo attacco hacker. Il club infatti è stato vittima di un furto di dati sensibili che ha coinvolto non solo la società ma anche il tecnico, Vincenzo Italiano, staff, dirigenza e gli stessi calciatori. Sul dark web la rivendicazione dell'attacco da parte del gruppo hacker RansomHub che avrebbe anche ricattato il Bologna per evitare la diffusione del materiale che è riuscito a reperire dal club.

Circa 200 Gb di dati, riferisce Repubblica, che corrispondono a controlli di calciatori, dati personali, di dipendenti e sponsor. Ma non è finita qui, anche le cartelle sanitarie dei calciatori e alcuni loro conti bancari privati nonché le strategie di mercato messe a punto dal club e i numeri sugli abbonati. Insomma, di tutto di più. La minaccia di rendere tutto pubblico se la somma non venisse pagata entro il weekend non ha smosso il Bologna che sta facendo le verifiche del caso sui documenti trafugati e avrebbe già fatto partire la denuncia di rito.

Italiano a colloquio con Castro durante una delle partite del Bologna.

Il Bologna chiaramente non pagherà alcun ipotetico riscatto e si sta tutelando in questo momento. L'organizzazione pare abbia fatto leva sull'inadeguata protezione dei dati sensibili da parte del Bologna accusandolo di non aver adempiuto al regolamento sulla tutela dei dati personali dell'Unione European che comporterebbe multe pesanti. Secondo il Quotidiano Sportivo, per non aver protetto adeguatamente i propri dati, il club sarebbe inoltre costretto a pagare i danni. Subendo anche azioni legali da parte dei tesserati coinvolti loro malgrado dal furto.

Il Bologna continua a lavorare in attesa del Venezia

Nel frattempo la squadra continua il suo lavoro a Casteldebole in attesa di ulteriori sviluppi provando a concentrarsi sul campo. La sfida contro il Venezia al Dall'Ara può essere l'occasione per cancellare l'ultima sconfitta in campionato subita in casa della Lazio all'Olimpico e quella interna in Champions contro il Lille che ha complicato ulteriormente il cammino in Europa degli emiliani. Tutto concentrato in un solo weekend tra questioni extracalcistiche e i tre punti da riprendere subito contro un avversario in piena crisi.