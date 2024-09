video suggerito

Atletico Madrid-Real Madrid, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni La Liga spagnola inizia a far sul serio in questo ottavo turno di campionato. Oggi, domenica 29 settembre, riflettori puntati sul Civitas Metropolitano per l’imperdibile derby di Madrid che vedrà sfidarsi l’Atletico di Simeone contro il Real di Ancelotti. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Liga spagnola inizia a far sul serio in questo ottavo turno di campionato. Oggi, domenica 29 settembre, riflettori puntati sul Civitas Metropolitano per l'imperdibile derby di Madrid che vedrà sfidarsi l'Atletico di Simeone contro il Real di Ancelotti. Julián Álvarez sfiderà Vinicius e non Kylian Mbappe che si è infortunato in settimana e starà fuori almeno per 3 settimana. La sfida odierna è molto importante dal punto di vista della classifica ma anche delle motivazioni dato che si tratta del primo derby della capitale spagnola e potrebbe essere fondamentale vincere.

Entrambe le squadre si daranno battaglia per cercare di centrare i tre punti e proseguire al meglio questo avvio di stagione. L'Atletico del Cholo in questo momento è a quota 15 punti rispetto ai 17 totalizzati dalle Merengues che nell'ultimo incontro hanno vinto 3-2 in casa contro l'Alaves. Anche Colchoneroshanno battuto il Celta Vigo grazie al gol di Alvarez e dunque inseguono e sono alla ricerca di qualche punto fondamentale per non far scappare via la squadra del tecnico italiano ex Milan e Napoli. Qui tutte le informazioni su dove vedere il derby di Madrid in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Atletico Madrid-Real Madrid

Dove: stadio Cívitas Metropolitano, Madrid

Quando: domenica settembre 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Liga, 8a giornata

A che ora e dove vedere Atletico Madrid-Real Madrid in diretta TV: la partita non è in chiaro

La sfida tra Atletico Madrid e Real Madrid prenderà il via al Cívitas Metropolitano alle ore 21:00. La partita non sarà trasmessa in chiaro ma solo su DAZN e quindi sarà riservata solo a tutti coloro i quali hanno sottoscritto un abbonamento. Per assistere al match basterà scaricare l'app di DAZN su smart tv. La telecronaca del match è affidata a Gabriele Giustiniani.

Liga, Atletico Madrid-Real Madrid dove vederla in diretta streaming

Atletico Madrid-Real Madrid si potrà inoltre seguire anche in diretta streaming e sempre su DAZN. Tutti gli abbonati dovranno infatti scaricare l'app sui dispostivi mobile per non perdere neanche un minuto della partita del Metropolitano o semplicemente collegarsi al sito di DAZN facendo accesso attraverso le proprie credenziali.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Madrid

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak, Gimenez, Witsel, Mandava; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Griezmann, J. Alvarez. All.: Diego Simeone

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Lucas Vazquez, Carvajal, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Modric; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior. All.: Carlo Ancelotti