Atletico Madrid-Inter, dove vederla in TV e streaming su Canale 5, Amazon Prime o Sky: le formazioni della partita di Champions Atletico Madrid-Inter è la partita di ritorno degli ottavi di Champions che si gioca oggi alle ore 21. Per passare il turno e qualificarsi ai quarti ai nerazzurri basta anche un pareggio. Ultime news sulle formazioni, diretta TV e streaming su Amazon Prime Video.

Atletico Madrid–Inter è il ritorno degli ottavi di Champions League che si gioca oggi (ore 21) allo stadio Wanda Metropolitano della capitale spagnola. La squadra di Simone Inzaghi parte con il leggero vantaggio della vittoria (1-0) conquistata all'andata a San Siro grazie alla rete di Arnautovic (subentrato al posto di Thuram, infortunato). Per passare il turno ai nerazzurri può bastare anche un pareggio (con qualsiasi numero di reti) contro un avversario che invece ha bisogno di vincere per ribaltare le sorti della qualificazione ai quarti.

L'Inter, ultima italiana rimasta in lizza dopo l'eliminazione del Napoli, arriva al big match con i colchoneros forte del primo posto in campionato e di un vantaggio che le lascia un buon margine di sicurezza rispetto a Milan e Juventus, le dirette inseguitrici. Il tecnico recupera Thuram, c'è ottimismo per Calhanoglu. Atletico Madrid avanti con qualche difficoltà nella Liga, ma Simeone recupera Griezmann. Nella conferenza stampa pre-partita, Inzaghi ha motivato la squadra con toni sereni ma decisi.

Dove vedere Atletico Madrid-Inter in diretta TV su Sky o Canale 5/Prime Video, il canale

Il ritorno degli ottavi di Champions, Atletico Madrid-Inter, sarà trasmesso in esclusiva da Amazon Prime Video. Lo si potrà vedere in diretta tv (solo se abbonati) utilizzando una smart tv, collegandosi con le proprie credenziali alla app della piattaforma. A raccontare il match in telecronaca è Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Nello studio a bordo campo al Wanda Metropolitano, accanto a Giulia Mizzoni, saranno presenti Diego Milito, Julio Cesar e Clarence Seedorf.

Atletico Madrid-Inter, dove vederla in streaming

Anche la diretta streaming di Atletico Madrid-Inter sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video. Per vedere la partita sarà possibile collegarsi attraverso la app oppure direttamente al sito (se abbonati) utilizzando i consueti dispositivi fissi (pc) e mobili (smartphone, notebook, tablet).

Champions League, le probabili formazioni di Atletico Madrid-Inter

Simeone ritrova Griezmann, recuperato in extremis per la partita contro l'Inter. Il dubbio principale è a centrocampo: Llorente, Saul e Molina si giocano due maglie. Inzaghi ritrova Thuram, in attacco assieme a Lautaro, e schiera la migliore Inter possibile: a destra Darmian viene preferito a Dumfries. Assenti Arnautovic e Carlos Augusto.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Saul, Lino; Morata, Griezmann. Allenatore: Simeone.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkitharyan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore. Simone Inzaghi.