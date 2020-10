L'Atalanta può tirare un sospiro di sollievo. Il club bergamasco, secondo quanto riportato dall'Eco di Bergamo, non ha riscontrato alcun positivo nel secondo giro di tamponi processati nella scorsa serata. L'allarme, in casa bergamasca, era scattato dopo un caso di contagio al Covid-19 riscontrato nella giornata di ieri. La stessa persona però, è risultato anch'egli negativo nel secondo test a cui si è sottoposta in serata tutta la squadra con i vari membri dello staff. Il protocollo prevede l’isolamento del tesserato risultato positivo ieri al primo tampone e la ripresa degli allenamenti solo a titolo individuale.

Ovviamente negativi anche giocatori e membri dello staff di Gian Piero Gasperini che ieri era stato costretto a rinunciare alla conferenza stampa in vista della sfida che tra circa un'ora Gomez e compagni giocheranno contro il Cagliari. A questo punto la squadra scenderà regolarmente in campo alle 12:30 nel lunch match di giornata che vedrà l'Atalanta affrontare la squadra di Di Francesco. La squadra di Gasperini è a caccia della terza vittoria consecutiva nelle prime tre giornate di campionato che sarebbe la prima volta nella storia del club.

