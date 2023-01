Atalanta-Spezia di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming su Rai o Mediaset: orario e formazioni Atalanta-Spezia di Coppa Italia si gioca questa sera a Bergamo: calcio d’inizio alle ore 15:00 e diretta TV in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Chi vince affronta l’Inter ai quarti. Le ultime news sulle formazioni di Gasperini e di Gotti.

Atalanta–Spezia di Coppa Italia dove vederla in TV e streaming.

L'Atalanta ospita lo Spezia per il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023. La partita che mette in palio la qualificazione ai quarti, si gioca oggi giovedì 19 gennaio, al Gewiss Stadium di Bergamo con calcio di inizio alle ore 15:00. Diretta TV in chiaro sul canale Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Chi vince affronterà l'Inter ai quarti di finale.

Le ultime news sulle formazioni: Gasperini dovrebbe puntare su Muriel e Zapata nel tandem offensivo, con Pasalic sulla trequarti. Gotti si affida a Nzola e Verde.

La Dea sta vivendo un buon momento di forma in questo inizio di 2023: dopo il pareggio proprio al ‘Picco' in casa dello Spezia, la squadra di Gasperini ha vinto 2-1 a Bologna e ha schiantato la Salernitana con un clamoroso 8-2. Anche il club ligure partito forte dopo la lunga sosta: dopo il pari interno con l'Atalanta sono arrivati il pari per 0-0 contro il Lecce e la vittoria sul campo del Torino nell'ultimo turno.

La sfida si gioca con la formula dell'eliminazione diretta: in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, si giocheranno i supplementari e se la situazione non dovesse sbloccarsi si andrà ai rigori.

Partita: Atalanta-Spezia

Dove si gioca: Gewiss Stadium, Bergamo

Quando si gioca: giovedì 19 gennaio 2023

Orario: 15:00

Diretta TV: Italia 1

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Competizione: Coppa Italia, ottavi di finale

Atalanta-Spezia di Coppa Italia, le probabili formazioni

Gasperini punterà in attacco su Muriel e Zapata con Pasalic sulla trequarti. Sulle fasce Zortea e Mahele con Ederson e Koopmeiners in mezzo al campo. Davanti a Sportiello a comporre il castello difensivo ci saranno Okoli, Demiral e Djimsiti.

Gotti si affida sempre al 3-5-2 con Moutinho, Kiwior e Caldara a protezione della porta di Dragowski; Amian e Reca sulle fasce, con Zurkowski, Esposito e Bourabia in mediana. In avanti Verde e Nzola.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Djimsiti; Zortea, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Muriel, Zapata. Allenatore: Gasperini.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Moutinho, Kiwior, Caldara; Amian, Zurkowski, Esposito, Bourabia, Reca; Verde, Nzola. Allenatore: Gotti.

Dove vedere Atalanta-Spezia in TV: il canale in chiaro

Atalanta-Spezia, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Italia 1 a partire dalle ore 15:00. La telecronaca sarà di Federico Mastria e il commento di Stefano Sorrentino.

Atalanta-Spezia, dove vederla in streaming

La gara del Gewiss Stadium tra gli orobici e i liguri sarà inoltre disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity fruibile tramite app su dispositivi mobili o tramite collegamento al sito attraverso il pc.

Tabellone Coppa Italia, chi vince affronterà l'Inter ai quarti

Chi vince tra l'Atalanta e lo Spezia raggiungerà l'Inter ai quarti di finale, in base agli incroci in tabellone della Coppa Italia 2022-2023. La partita dei quarti si giocherà martedì 31 gennaio 2023.