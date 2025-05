Atalanta-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: le probabili formazioni

video suggerito

Atalanta-Roma è la partita della 36ª giornata di Serie A che si gioca oggi alle 20:45 al Gewiss Stadium. Diretta tv in chiaro, in streaming e in esclusiva su DAZN, le ultime news sulle probabili formazioni di Gasperini e Ranieri.

Atalanta–Roma è la partita che chiude la 36ª giornata di campionato, si gioca oggi alle 20:45 con diretta tv e in chiaro in esclusiva su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky). È un big match che vale molto in termini di classifica e di obiettivi.

A Bergamo si disputa un incontro che mette in palio punti fondamentali per qualificarsi alla prossima edizione della Champions. per la squadra di Gasperini vincere significa mettere in cassaforte il terzo posto; per quella di Ranieri un successo sarebbe vitale nel duello a distanza con Juventus, Lazio e Bologna per agganciare almeno la quarta posizione (compresa l'ipotesi di spareggio). L'Atalanta è reduce dal 4-0 rifilato al Monza nell'ultimo turno. La Roma ha battuto (1-0) la Fiorentina e allungato la striscia di risultati positivi da quando c'è il tecnico di Testaccio sulla panchina. All'andata finì 0-2 per la ‘dea', con Ranieri che aveva da poco preso in mano le redini dei giallorossi dopo un inizio disastroso.

Partita: Atalanta-Roma

Dove: Gewiss Stadium, Bergamo

Quando: lunedì 12 maggio

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN, DAZN 1

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 36ª giornata di campionato

Dove vedere Atalanta-Roma in diretta tv: l'orario

Il fischio d'inizio di Atalanta-Roma è alle 20:45, quale ultima partita della 36ª giornata di Serie A. La partita andrà in onda solo su DAZN e sarà in chiaro per gli abbonati. Gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio potranno vedere la gara sul canale 214 della piattaforma satellitare. Si può assistere alla sfida sul piccolo schermo attraverso la app e utilizzando una smart tv compatibile, oppure adattare la tv con dispositivi quali Amazon Firestick e Google Chromecast, TIMVISION Box o console PlayStation e XBox. A raccontare il match in telecronaca sarà Edoardo Testoni, affiancato per il commento tecnico da Fabio Bazzani.

Atalanta-Roma, dove vederla in diretta streaming

Anche la diretta streaming di Atalanta-Roma sarà esclusiva di DAZN. Non c'è alcuna possibilità di assistere alla partita né attraverso Sky Go né NOW ma solo collegandosi alla piattaforma accedendo tramite app oppure sito.

Atalanta-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Retegui al centro dell'attacco dell'Atalanta con alle spalle De Ketelaere e Lookman. È così che Gasperini dovrebbe giocarsi le carte per battere la Roma. Giallorossi a Bergamo con lo stesso assetto che ha superato la Fiorentina: Shomurodov e Dovbyk in attacco.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ruggeri; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gasperini.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Manu Koné, Pisilli, Angelino; Shomurodov, Dovbyk. Allenatore: Ranieri.