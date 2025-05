video suggerito

Cosa succede con Juventus e Roma a pari punti, in quale caso servirà il sorteggio per il 4º posto Juventus e Roma potrebbero chiudere la stagione a pari punti e con i criteri della classifica avulsa perfettamente in equilibrio: per assegnare il quarto posto resterebbe soltanto il sorteggio. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La classifica della Serie A a tre giornate dalla fine resta intricata e perfettamente in equilibrio per quanto riguarda la lotta alla Champions. Se Napoli e Inter si contendono lo Scudetto testa a testa e l'Atalanta è abbastanza sicura del suo terzo posto, per il quarto c'è una bagarre che coinvolge Juventus, Roma e Lazio tutte appaiate a 63 punti e che potrebbe creare una situazione paradossale: se i bianconeri e i giallorossi finissero a pari punti ci sarebbe in ballo l'ipotesi abbastanza clamorosa di un sorteggio per assegnare la posizione migliore.

La squadra di Baroni resta defilata perché parte svantaggiata sui criteri per la classifica avulsa, ma Juventus e Roma potrebbero essere in perfetta parità su tutto alla fine di questo campionato. Come si fa a decidere a chi verrà assegnato un posto in Champions League? Il regolamento prevede ovviamente questa eventualità che verrebbe risolta con un sorteggio, affidando tutto al caso.

Il sorteggio Champions tra Juve e Roma

Diventerebbe l'incubo di tanti tifosi che dovrebbero affidarsi soltanto alla sorte per sperare nell'ultimo posto disponibile per la qualificazione alla prossima Champions League. È uno scenario difficile da realizzare ma non impossibile, soprattutto perché Juve e Roma viaggiano allo stesso passo e potrebbero finire la stagione a pari punti. Come se non bastasse anche i criteri per definire la classifica avulsa potrebbero essere gli stessi: gli scontri diretti sono in parità (due pareggi, dunque anche stessa differenza reti), la differenza reti generale può essere la stessa (hanno solo 2 gol di distanza) così come i gol fatti (i bianconeri ne hanno 2 in più).

I quattro criteri sarebbero in perfetta parità e secondo il regolamento a questo punto non resterebbe altro che il sorteggio per determinare il piazzamento delle due squadre. È l'ultima ipotesi prevista dalla classifica avulsa che affiderebbe alla sorte il posto Champions a una delle due squadre: non esiste l'ipotesi dello spareggio come per lo Scudetto, dunque Juve e Roma chiuderebbero la stagione all'ultima giornata affidando tutto a una semplice estrazione, una situazione che avrebbe del clamoroso.