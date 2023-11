Atalanta-Napoli, dove vederla in diretta TV e streaming: le probabili formazioni Atalanta e Napoli si sfidano oggi, sabato 25 novembre, nella partita valida per la 13ª giornata di Serie A, uno scontro diretto che mette in palio punti importanti per il quarto posto e la zona Champions della classifica. Mazzarri riparte dal 4-3-3, Gasperini senza De Roon. Calcio d’inizio alle 18:00, diretta TV e streaming su Dazn.

Sfida per la zona Champions della classifica quella tra Atalanta e Napoli in programma oggi, sabato 25 novembre, per la 13ª giornata di Serie A: le squadre di Gasperini e Mazzarri, al debutto sulla panchina partenopea, si sfidano al Gewiss Stadium di Bergamo in un confronto diretto che vale punti pesanti per il quarto posto. Calcio d'inizio alle ore 18:00, diretta TV e streaming in esclusiva su Dazn. Ad arbitrare il match è stato designato Mariani.

Nuovo corso per i Campioni d'Italia che si sono affidati a Mazzarri dopo l'esonero di Garcia: partenopei reduci dal pesante ko in casa contro l'Empoli che ha portano il Napoli a -10 dall'Inter capolista. Stop anche per la formazione di Gasperini che hanno evitato il ko contro l'Udinese strappando un pari all'extremis. Un punto separa le due formazioni in classifica con il Napoli quarto con 21 punti e l'Atalanta quinta con 20: nelle ultime 5 partite, entrambe le formazioni hanno ottenuto 2 vittorie, 1 pari e 2 sconfitte. Nei precedenti, il Napoli ha vinto gli ultimi tre incontri di Serie A contro i bergamaschi.

Gasperini ritrova Scalvini in difesa, ma dovrà rinunciare a De Roon (squalificato). Koopmeiners a centrocampo con Pasalic nel ruolo di trequartista alle spalle di Lookman e Scamacca. C'è curiosità su come giocherà il Napoli e per le prime scelte di Mazzarri: con ogni probabilità il ‘nuovo' Napoli partirà sull'impronta del 4-3-3 ma con qualche variante. Osimhen ancora out per infortunio, Cajuste favorito su Elmas a centrocampo al posto di Zielinski, Natan che potrebbe essere dirottato nel ruolo di terzino sinistro (con Ostigard accanto a Rrhamani al centro della difesa) qualora Olivera non ce la facesse, Raspadori in cima al tridente che vede Kvaratskhelia e Politano intoccabili.

Partita: Atalanta-Napoli

Quando si gioca: sabato 25 novembre 2023

Orario: 18:00

Dove si gioca: Gewiss Stadium, Bergamo

Canale TV: Dazn, Zona Dazn (Sky)

Diretta streaming: Dazn

Competizione: Serie A, 13ª giornata

Quando si gioca Atalanta-Napoli e dove vederla in TV su Sky o Dazn

La partita Atalanta-Napoli sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva per gli abbonati solo su Dazn. Gli abbonati a Sky che hanno attivato il servizio potranno assistere all'incontro sintonizzandosi sul canale 214, Zona Dazn. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Dario Marcolin.

Atalanta-Napoli, dove vederla in streaming

Anche la diretta streaming della partita Atalanta-Napoli andrà in onda in esclusiva per gli abbonati a Dazn, che potranno seguirla utilizzando i consueti dispositivi. Il match non sarà visibile né attraverso la app di Sky Go né collegandosi a NOW.

Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli

Il rientro di Scalvini in difesa assesta il reparto dell'Atalanta che ha rischiato di pagare dazio rispetto agli infortuni. Koopmeiners è il faro a centrocampo assieme a Pasalic, che ha il compito di supportare Lookman e Scamacca in attacco. De Ketelaere ancora non al top della condizione. Nel Napoli ci sarà ancora Gollini tra i pali per lo stop di Meret. Cajuste favorito su Elmas per prendere il posto di Zielinski, rientrato dall'impegno con la Polonia con una tonsillite. In attacco Raspadori verso la conferma al posto di Osimhen (che è tra i convocati).

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Koopmeiners, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Scamacca. All.: Gasperini.

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Mazzarri.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre partite di Serie A contro l’Atalanta e non ha mai ottenuto quattro successi di fila contro i bergamaschi nel massimo campionato; questa serie di vittorie dei partenopei è arrivata dopo che l’Atalanta aveva vinto quattro delle precedenti sei sfide (1N, 1P) nella competizione.

L’Atalanta ha raccolto soltanto un punto nelle ultime due partite (1N, 1P) di Serie A, contro Inter e Udinese, e non infila almeno tre gare senza successi nel massimo campionato da marzo 2023: quattro in quel caso, con le ultime due proprio contro Udinese e Napoli.