Atalanta-Lazio è cronologicamente la seconda gara dei quarti di finale di Coppa Italia. Allo Stadio Azzurri d'Italia di Bergamo si affrontano le squadre di Gasperini e Inzaghi che daranno vita alla remake della finale del 2019, all'Olimpico la Lazio più abituata a questo tipo di partita si impose per 2-0. Adesso sarà diverso, almeno sulla carta. Perché si affrontano due delle squadre più forti del nostro campionato e due delle tre squadre di Serie A impegnate in Champions League. L'Atalanta negli ottavi di finale ha sconfitto per 3-1 il Cagliari, mentre la Lazio si è guadagnata la qualificazione sconfiggendo in casa il Parma, piegato con un gol allo scadere di Muriqi. La partita si giocherà in gara secca. Ciò significa che in caso di parità al 90′, si proseguirà con i supplementari ed eventualmente con i rigori. Le squadre di Gasperini e Inzaghi sono collocate nella parte alta del tabellone e in caso di vittoria se la vedranno con il Napoli, campione in carica, o lo Spezia, che ha eliminato a sorpresa la Roma.

Atalanta-Lazio, dove vederla in TV

L'incontro tra l'Atalanta e la Lazio, che garantisce gol e spettacolo, sarà trasmesso in diretta tv dalla Rai che detiene i diritti televisivi di tutte le partite della Coppa Italia. Atalanta-Lazio si giocherà a Bergamo mercoledì 27 gennaio, il calcio d'inizio è previsto per le ore 17.45. Il match sarà mandato in onda in diretta su Rai 2.

La diretta streaming di Atalanta-Lazio

La gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2020-2021 sarà trasmessa in diretta TV su Rai 2, ma sarà anche visibile in diretta streaming. Gli appassionati che vorranno seguire l'incontro tramite tablet, pc, smartphone o Smart TV avranno la possibilità di seguirlo anche in streaming collegandosi sul sito raiplay.it, che manderà in onda l'incontro rigorosamente in diretta a partire dalle ore 17.45.