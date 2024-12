Atalanta ko col Real, Gasperini vede il lato positivo: “Questa partita ci dà un grande insegnamento”

video suggerito

L'Atalanta ha incassato contro il Real Madrid la prima partita stagionale in Champions League, Gasperini è ovviamente rammaricato ma riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno.

A cura di Alessio Morra

L'Atalanta ha giocato una partita splendida contro il Real Madrid in Champions League, ma è stata sconfitta per 3-2 al Gewiss Stadium. Per i nerazzurri è la prima sconfitta stagionale in Champions. L'errore nel finale di Retegui grida vendetta. Ma Gasperini, forte anche di una classifica eccellente, dopo la partita ha detto chiaramente che la sua squadra ha solo da imparare da questo match con il Real, e questo incontro fa capire ulteriormente quanto sia stato grande lo step fatto dall'Atalanta.

"Da queste partite impariamo sempre qualcosa"

Atalanta-Real Madrid è stata una sfida spettacolare. Lo ammette anche Gasp, che sottolinea alcuni aspetti non tanto tecnici, e dice che al netto della delusione questa partita darà ulteriore forza alla sua squadra: "Non abbiamo perso tempo, non ci sono state simulazioni né atteggiamenti strani. La partita è stata bella, chiaramente per noi c'è un po' di delusione. Da questo tipo partite noi impariamo sempre qualcosa. Usciamo sconfitti, anche se non nella prestazione o nei numeri. Questo risultato ci farà fare qualche passo in avanti".

Atalanta battuta 3-2 dal Real Madrid

L'Atalanta aveva già sfidato il Real Madrid in questa stagione, lo aveva sfidato nella Supercoppa Europea quattro mesi fa. Finì 2-0 per i blancos. Gasperini sottolinea il grande passo in avanti della Dea che trarrà insegnamento dalla partita contro chi ha vinto con i gol di Bellingham, Mbappé e Vinicius, tre potenziali palloni d'oro: "Rispetto a Varsavia abbiamo giocato meglio. Dopo il pari abbiamo pensato anche di vincere. Nel primo tempo potevamo essere più concreti, più pericolosi. Ci andremo a rivedere la partita. Restano tante cose positive. Abbiamo girato troppo lentamente all'inizio, serviva più velocità di passaggi, qualche inserimento in più. Potevamo essere più pericolosi, ma per noi è stata una partita che ci darà un grande insegnamento. Ci spiace aver perso perché avevamo una striscia lunghissima, ma sapevamo di poter fare risultato".

Gasperini trova un difetto alla sua Atalanta

Pur sottolineando il grande step fatto dal Real Madrid, Gasperini trova un difetto della sua squadra, che non è stata letale sotto porta, in particolare nel primo tempo: "Potevamo essere un po' più concreti. Loro possono fare gol in ogni momento, Mbappé ha fatto un gol bellissimo, però gli abbiamo anche lasciato spazio. Noi ci siamo avvicinati alle squadre migliori, ora intravediamo la possibilità di poter ottenere risultati contro squadre come il Real Madrid o il Barcellona",