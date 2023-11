Atalanta-Inter, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita L’Atalanta ospita l’Inter capolista per l’11ª turno di Serie A: i bergamaschi quarti in classifica dopo la vittoria sull’Empoli, nerazzurri reduci dal successo sulla Roma. Si gioca oggi alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, diretta TV e streaming su DAZN. Gasperini con il dubbio Scalvini, Inzaghi con Thuram e Lautaro.

L'Atalanta, che si è presa il quarto posto in classifica dopo la vittoria di Empoli, ospita l'Inter capolista per l'11ª giornata della Serie A: la vittoria sulla Roma ha portato i nerazzurri di Inzaghi nuovamente primi in classifica ma la formazione di Gasperini può essere un'insidia. La partita Atalanta-Inter, si gioca oggi, sabato 4 novembre, alle 18:00 allo Gewiss Stadium di Bergamo e sarà trasmessa in TV e in streaming in diretta esclusiva per gli utenti abbonati al servizio DAZN.

I nerazzurri di Inzaghi sono tornati ad essere la capolista solitaria in classifica grazie alla vittoria in extremis sulla Roma col gol partita di Thuram arrivato nei minuti finali del match di San Siro. Un successo che unito al pareggio del Milan contro il Napoli ha permesso all'Inter di riprendersi la vetta da cui affronterà un secondo test delicatissimo, contro l'Atalanta. Lautaro e soci hanno preparato la gara con cinque giorni pieni a disposizione per recuperare energie psicofisiche importanti che dovranno imporre di raggiungere l'obiettivo massimo dei tre punti per tenere a debita distanza una concorrente in piena forma. L'Atalanta, infatti, si è ripresa il quarto posto grazie all'imperioso successo di Empoli. Nei 125 precedenti tra le due formazioni: sono 66 le vittorie centrate dall'Inter a fronte delle 24 dei bergamaschi, completano il bilancio i 34 pareggi.

Le probabili formazioni di Atalanta-Inter. Gasperini arriva con problemi di gestione alla sfida con l'Inter. Duello in porta tra Carnesecchi e Musso, poi Toloi, Djimsiti e Kolasinac per la difesa (dove sono out Palomino e Scalvini). Hateboer e Ruggeri esterni, vista l'assenza di Zappacosta, mentre a centrocampo de Roon in coppia con Ederson detteranno i tempi ai trequartisti, ruolo dove c'è grande ballottaggio: Muriel e Lookman, Pasalic e De Ketelaere, oltre l'inamovibile Koopmeiners. Scamacca è tornato ad essere certezza. Nell'Inter, Pavard in difesa parte sicuramente in vantaggio su Darmian, mentre Bastoni dovrebbe restare titolare con un'incognita per il terzo che Inzaghi dovrà scegliere tra de Vrij e Acerbi. A centrocampo l'unica incertezza riguarda Frattesi che potrebbe rilevare Barella come titolare mentre Calhanoglu e Mkhitaryan sembrano inamovibili. Sulle fasce c'è Carlos Augusto che insidia Dimarco mentre l'attacco più prolifico del campionato non lascia dubbi: Thuram e Lautaro Martinez titolarissimi.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Partita: Atalanta-Inter

Dove: Gewiss Stadium (Bergamo)

Quando: sabato 4 novembre

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A (11a giornata)

Atalanta-Inter, dove vederla in diretta TV

Atalanta-Inter, partita di sabato pomeriggio alle 18:00 di scena a Bergamo è inserita nel pacchetto esclusivo di DAZN per l'11a giornata di campionato. Gli abbonati potranno seguire in diretta a pagamento il match commentato da Stefano Borghi, coadiuvato per la parte tecnica da Andrea Stramaccioni

Dove vedere in diretta streaming Atalanta-Inter

La partita di sabato delle 18:00, tra Atalanta e Inter, è visibile anche in diretta streaming. Per tutti gli abbonati del servizio DAZN si potrà seguire il match con i commenti pre e post partita legati all'evento. Il tutto attraverso l'app dedicata o direttamente sul sito online di DAZN

Le probabili formazioni di Atalanta-Inter

Match delicatissimo in chiave classifica, Atalanta-Inter vedrà la formazione di Gasperini provare a continuare la rimonta verso il vertice, nel tentativo di stoppare la capolista. Uno scontro diretto, in cui l'Atalanta si ritrova ad aver problemi in difesa ma assoluta abbondanza – e qualità dalla trequarti in su. Attenzione al ritrovato Scamacca e alle scelte del Gasp che potrà giostrarsi tra Pasalic, De Ketelaere, Muriel o Lookman per cercare di rendere difficile la vita a Inzaghi. L'Inter deve s scegliere il terzo di difesa (de Vrij o Acerbi) e punterà tutto sul tandem devastante formato da Thuram e Lautaro.

