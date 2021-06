Oggi, mercoledì 30 giugno, alle ore 18.30, si disputa Atalanta-Empoli, finale Scudetto del campionato Primavera 2020-2021. Il match si gioca allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. I bergamaschi hanno già vinto il campionato quattro volte durante la loro storia, affermandosi nelle ultime due edizioni consecutive. Il club toscano, invece, ha trionfato un'unica volta nella sua storia, nella stagione 1998-1999. I nerazzurri si sono qualificati alla finale eliminando Roma e Sampdoria, mentre l'Empoli, che non potrà essere guidato a bordocampo dal suo allenatore Antonio Buscè perché squalificato, ha avuto la maglio su Juventus e Inter. La finale si disputerà in gara unica e, nel caso in cui i 90 minuti dovessero finire in parità, si giocherebbero i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore.

Atalanta-Empoli: orario finale Scudetto Primavera

Il match tra Atalanta ed Empoli, che vale per la finale del campionato Primavera, al termine della quale sarà decretata la formazione campione per l'edizione 2020-2021, è in programma oggi, mercoledì 30 giugno 2021, con calcio d'inizio alle ore 18:30, allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Al termine del match, è prevista la premiazione della squadra vincitrice, che alzerà al cielo lo Scudetto di categoria.

Dove vedere Atalanta-Empoli in TV e streaming

Atalanta-Empoli sarà trasmessa in diretta TV in chiaro da Sportitalia, sul canale 60 del digitale terrestre. La sfida sarà visibile anche in streaming, sia sul sito ufficiale di Sportitalia, sia sull'app del canale TV, scaricabile su dispositivi iOS e Android.