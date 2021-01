Positivo al Covid in base al primo tampone, negativo ad altri due successivi. È successo a un calciatore dell'Atalanta (il cui nome non è stato rivelato dalla società bergamasca) che adesso attende il via libera da parte dell'Ats prima di diramare ufficialmente la lista dei convocati in occasione della prossima partita di campionato contro la Lazio (in programma domenica 31 gennaio alle ore 15).

Qual è la procedura in caso di falso positivo

Si è trattato forse di un caso di ‘falso positivo'? Possibile (qualcosa del genere accadde anche ad Hakimi dell'Inter) ma per affermarlo con certezza è necessario ricevere il benestare da parte dell'Agenzia per la Tutela della Salute. È questa la procedura prevista in situazioni del genere.

Cosa dice il protocollo in situazioni del genere

In base al protocollo attualmente vigente un calciatore che risulta positivo al coronavirus viene posto subito in isolamento dal resto della rosa mentre ai compagni di squadra e ai membri dello staff (ovvero, l'intero gruppo squadra) vengono praticati ulteriori test diagnostici per verificare se vi sono ulteriori contagi. Possono continuare ad allenarsi e anche scendere in campo ma devono necessariamente essere rinchiusi in una ‘bolla protettiva'. Il caso del falso positivo è molto simile relativamente alla profilassi da seguire: un calciatore, infatti, non può considerarsi fuori dal regime di isolamento fino a quando non arriva autorizzazione formale previo parere dell'Agenzia per la Tutela della Salute.

Ecco perché l’Atalanta non ha potuto diramare la lista dei convocati per adesso e spera ancora che la situazione si possa risolvere entro domenica mattina così da avere il giocatore regolarmente a disposizione per la partita di campionato contro la Lazio (affrontata in settimana e battuta nei quarti di finale di Coppa Italia).