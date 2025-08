Aston Villa-Roma, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

La Roma si prepara per la prima amichevole in Inghilterra, prevista contro l’Aston Villa: la partita sarà trasmessa anche in chiaro, tutte le informazioni e le scelte di Gasperini.

Dopo il successo contro il Lens la Roma scende in campo per la seconda amichevole prevista per il mese di agosto dove il livello si alzerà notevolmente: la squadra di Gasperini affronterà l'Aston Villa che soltanto pochi mesi fa ha vissuto un cammino strepitoso in Champions League, concluso ai quarti di finale contro il PSG. Sarà terreno fertile per nuovi esperimenti alla ricerca della squadra titolare per affrontare il prossimo campionato che sarà ricco di novità grazie al cambio in panchina e ad alcuni innesti mirati a rinforzare il gruppo. La partita si giocherà oggi alle 20:30 e i tifosi avranno anche l'opportunità di seguirla in chiaro.

Mancano poche settimane prima dell'inizio ufficiale della stagione e i giallorossi concluderanno la loro preparazione estiva proprio in Inghilterra dove, oltre all'Aston Villa, affronteranno anche l'Everton il prossimo 9 agosto in una sorte di amichevole in famiglia che sancisce anche anche il primo incontro fra le due squadre dopo l'acquisto degli inglesi da parte della famiglia Friedkin.

Partita: Aston Villa-Roma

Aston Villa-Roma Quando: mercoledì 6 agosto 2025

mercoledì 6 agosto 2025 Orario: 20:30

20:30 Dove: Bescot Stadium (Walsall)

Bescot Stadium (Walsall) Diretta TV: DAZN, NOVE

DAZN, NOVE Diretta Streaming: DAZN

DAZN Competizione: amichevole

Dove vedere Aston Villa-Roma, in diretta TV e in streaming

La Roma si prepara per la sua penultima amichevole estiva, la prima da giocare in Inghilterra dove concluderà la sua preparazione. Alle ore 20:30 di oggi affronterà l'Aston Villa in una sfida di lusso, visibile su DAZN per tutti gli abbonati: basterà collegarsi tramite l'app su smart tv per vedere la partita in diretta televisiva, oppure accedere tramite il sito web per avere a disposizione la diretta streaming. Inoltre, grazie a una partnership fra DAZN e Discovery sarà possibile vedere l'amichevole fra Aston Villa e Roma anche in Chiaro sul NOVE, anche se la diretta gratuita sarà trasmessa in differita di un'ira (dunque a partire dalle 21:30).

Le probabili formazioni di Aston Villa-Roma

Nessuno si tirerà indietro per questa partita di alto livello che rappresenta uno degli ultimi test importanti: gli inglesi cominceranno la loro stagione prima della Roma, con il ritorno in campo previsto fra dieci giorni, e per questo Emery proverà la squadra che sarà titolare in Premier League, affidando l'attacco a Buendia e Watkins. Gasperini potrebbe puntare ancora su Dovbyk, nonostante non sia pienamente convinto, supportato da Baldanzi ed El Shaarawy.

Aston Villa (4-4-2): Bizot; Cash, Bogarde, Mings, Digne; Malen, Kamara, Tielemans, Ramsey; Buendia, Watkins. Allenatore: Emery

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Angeliño; Baldanzi, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Gasperini