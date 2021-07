Arthur, operazione riuscita: la Juventus ufficializza i tempi di recupero La Juventus ha comunicato che l’intervento a cui si è sottoposto Arthur per la “rimozione dell’ossificazione della membrana interossea della gamba destra” è perfettamente riuscito. Buone notizie dunque per il calciatore brasiliano, che sarà costretto però a saltare la prima parte della stagione.

A cura di Marco Beltrami

La Juventus dovrà rinunciare ad Arthur per tutta la prima parte della stagione, quella che calendario alla mano, è tutt'altro che semplice. Il club bianconero in una nota ufficiale ha annunciato che l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto il brasiliano alla gamba destra è perfettamente riuscito, confermando anche i tempi di recupero che non sono brevi. Si parla infatti di almeno 3 mesi di stop.

L'intervento per la "rimozione dell’ossificazione della membrana interossea della gamba destra" a cui si è sottoposto Arthur è perfettamente riuscito. Nel comunicato bianconero, la fumata bianca, sull'operazione eseguita dal dott. Piana e dal dott. Battiston, alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Stefanini presso la clinica Fornaca di Torino. Inevitabile per il calciatore finire sotto i ferri dopo gli ultimi consulti allo JMedical.

In questo modo si è evitato il rischio di complicazioni nel prosieguo della stagione, la seconda per l'ex Barcellona alla corte della Vecchia Signora. In tanti si sono chiesti il perché della necessità di operarsi proprio in avvio di pre-season e non magari nei mesi scorsi. Il motivo è legato alla necessità di far "raffreddare" la calcificazione in modo da poterla rimuovere con più facilità e definitivamente. Circa 3 i mesi di stop per l'ex Barcellona stando alla nota della società bianconera.

A questo punto inevitabile per la Juventus accelerare sul mercato per puntellare il centrocampo. Si continua a trattare con il Sassuolo per Locatelli. Quest'ultimo vuole solo i bianconeri, ma la società di corso Galileo Ferraris dovrà alzare l'asticella dell'offerta. Attenzione anche al fronte Pjanic, ormai in rotta con il Barcellona. I catalani hanno aperto al prestito, ma bisognerà fare i conti con l'ingaggio altissimo.