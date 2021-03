"Mia figlia sta malissimo, ha preso il Covid e ha subito danni ai polmoni". Natalia Sarycheva è la madre di Alisa Arshavina, ex moglie di Andrey Arshavin, calciatore che salì alla ribalta internazionale con la maglia della nazionale russa e per il suo periodo in Premier League, all'Arsenal. La ex modella è in gravissime condizioni di salute, si trova nel reparto di Terapia Intensiva, lotta tra la vita e la morte a causa delle complicanze provocate dal coronavirus. A spiegare come sta e quale sia la preoccupazione per l'evoluzione del quadro clinico è stata sua mamma. Lo ha fatto al tabloid inglese, The Sun, fornendo anche dettagli allarmanti: "Ha i polmoni danneggiati al 40%".

Il Covid ha avuto effetti devastanti sulla ex consorte di Arshavin. È stata costretta al ricovero in ospedale per una pacreatite acuta e una peritonite ed è nel periodo trascorso nel nosocomio che ha contratto il morbo. Non è l'unico problema di salute che l'affligge, considerata anche una grave patologia degenerativa del sistema auto-immune che, poco alla volta, le ha provocato lesioni al naso, obbligandola a sottoporsi a un'operazione molto difficile.

A chi aveva avanzato dubbi sul fatto che quei problemi fossero le conseguenze di un intervento di chirurgia estetica aveva risposto: "Il mio viso è stato rovinato dalla malattia. Quelle due operazioni sono servite a salvarmi la vita". Le condizioni attuali, però, sono pericolose. Quando il virus l'ha aggredita, il suo corpo – già provato dagli altri disturbi – non era abbastanza forte per resistere. E ne è rimasto travolto.

L'aggravamento delle condizioni di salute di Alisa Arshavina arriva in un momento particolare della vita privata. La madre dell'ex marito ha iniziato un contenzioso legale per sfrattare la donna dalla casa coniugale dal valore di circa 600 mila euro.