Arsene Wenger dà un giudizio netto su Real Madrid-Barcellona: “Un duello tra uomini e ragazzi”

L’ex allenatore dell’Arsenal ha seguito il Clasico e ha dato un giudizio molto netto. Wenger ha dato una definizione precisa sia del Real Madrid che del Barcellona.

Non allena più da sette anni. Dopo decenni di onorato servizio Arsene Wenger si gode il calcio da spettatore appassionato e competente. Gira il mondo seguendo partite, ovunque. La scorsa settimana era in Italia per seguire dal vivo Como-Juventus. Mentre con attenzione ha guardato il ‘Clasico' Real Madrid-Barcellona, vinto 2-1 dai blancos. Il tecnico francese ha usato parole forti per definire la partite e le due squadre: "Sembrava una partita tra uomini e ragazzi".

"Un duello tra uomini e ragazzi"

Il Real Madrid ha battuto 2-1 il Barcellona in un Clasico all'ultimo sangue, con una rissa finale degna di un vecchio western, o di una partita d'altri tempi. L'ex leggendario allenatore dell'Arsenal ha commentato l'incontrato tra le squadre di Xabi Alonso, che ‘ha fatto comunque infuriare' Vinicius, e Flick usando una frase che Patrice Evra, all'epoca calciatore del Manchester United, disse dopo la semifinale di Champions 2009 proprio contro i Gunners: "Il Clasico è sembrato un duello tra uomini e ragazzi". Più chiaro non poteva esserlo il ‘Professore'.

Xabi Alonso l'artefice del successo del Real sul Barcellona

Ovviamente gli uomini erano quelli del Real Madrid, l'ovviamente sta nella spiegazione a quella frase: "La difesa del Real Madrid era molto più solida di quella del Barcellona. Il Real in attacco dava l'idea di poter segnare sempre, mentre il Barcellona è stato inefficace. Hanno avuto molti palloni giocabili, ma non sono mai stati davvero in grado di essere pericolosi".

Se la partita si è incanalata su quei binari per Wenger è perché uno dei due allenatori l'ha preparata benissimo: "Do molti meriti a Xabi Alonso soprattutto per quanto riguarda l'equilibrio difensivo del Real. Hanno agito bene, hanno lavorato tanto di squadra".