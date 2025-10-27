Arsene Wenger dà un giudizio netto su Real Madrid-Barcellona: “Un duello tra uomini e ragazzi”
Non allena più da sette anni. Dopo decenni di onorato servizio Arsene Wenger si gode il calcio da spettatore appassionato e competente. Gira il mondo seguendo partite, ovunque. La scorsa settimana era in Italia per seguire dal vivo Como-Juventus. Mentre con attenzione ha guardato il ‘Clasico' Real Madrid-Barcellona, vinto 2-1 dai blancos. Il tecnico francese ha usato parole forti per definire la partite e le due squadre: "Sembrava una partita tra uomini e ragazzi".
"Un duello tra uomini e ragazzi"
Il Real Madrid ha battuto 2-1 il Barcellona in un Clasico all'ultimo sangue, con una rissa finale degna di un vecchio western, o di una partita d'altri tempi. L'ex leggendario allenatore dell'Arsenal ha commentato l'incontrato tra le squadre di Xabi Alonso, che ‘ha fatto comunque infuriare' Vinicius, e Flick usando una frase che Patrice Evra, all'epoca calciatore del Manchester United, disse dopo la semifinale di Champions 2009 proprio contro i Gunners: "Il Clasico è sembrato un duello tra uomini e ragazzi". Più chiaro non poteva esserlo il ‘Professore'.
Xabi Alonso l'artefice del successo del Real sul Barcellona
Ovviamente gli uomini erano quelli del Real Madrid, l'ovviamente sta nella spiegazione a quella frase: "La difesa del Real Madrid era molto più solida di quella del Barcellona. Il Real in attacco dava l'idea di poter segnare sempre, mentre il Barcellona è stato inefficace. Hanno avuto molti palloni giocabili, ma non sono mai stati davvero in grado di essere pericolosi".
Se la partita si è incanalata su quei binari per Wenger è perché uno dei due allenatori l'ha preparata benissimo: "Do molti meriti a Xabi Alonso soprattutto per quanto riguarda l'equilibrio difensivo del Real. Hanno agito bene, hanno lavorato tanto di squadra".