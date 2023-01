Arsenal-Manchester United dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: le formazioni Arsenal-Manchester United è il big match della 21a giornata della Premier League: una super classica del calcio inglese che vale punti importanti per la vetta della classifica. Calcio d’inizio alle 17:30, diretta TV e streaming su Sky. Le probabili formazioni di Arteta e ten Hag.

A cura di Vito Lamorte

L'Arsenal ospita il Manchester United per il big match della 21ª giornata di Premier League. I Gunners sono primi con cinque punti sul Manchester City e vogliono continuare la loro corsa in vetta al campionato inglese: la squadra di Mikel Arteta se la vedrà con i Red Devils di Erik ten Hag, che dopo un inizio difficile ora si trovano al terzo posto a -8 dalla vetta e ora sognano di insidiare le prime due posizioni. La gara dell'Emirates Stadium si giocherà domenica 22 gennaio 2023 alle ore 17:30 con diretta TV e streaming su Sky.

Nell'ultimo turno l'Arsenal è tornato alla vittoria sul campo del Tottenham dopo il pareggio col Newcastle, quarto in classifica: i Gunners sono al sesto successo nelle ultime sette gare e stanno disputando una stagione di altissimo spessore e vede tra i suoi protagonisti assoluti Martin Ødegaard, in gol nel North London Derby e vera mente di questa squadra.

Il Manchester United arriva dal sesto risultato utile di fila ma nell'ultimo turno ha pareggiato contro il Crystal Palace e ha interrotto una striscia di quattro vittorie, l'ultima delle quali arrivata in rimonta nel derby di Manchester con tante polemiche per la rete di Bruno Fernandes

Le ultime news sulle formazioni: Arteta punta sul tridente Nketiah, Saka e Gabriel Martinelli. ten Hag potrebbe lanciare il neo acquisto Weghorst con Antony, Fernandes e Rashford sulla trequarti.

All'andata hanno vinto i Reds Devils, battendo per 3-1 i Gunners grazie alla doppietta di Antony e alla rete Rashford.

Partita: Arsenal-Manchester United

Dove si gioca: Emirates Stadium, Londra

Quando si gioca: domenica 22 gennaio 2023

Orario: 17:30

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: Sky-Go

Competizione: Premier League, 21a giornata

Dove vedere Arsenal-Manchester United in diretta TV

La gara tra la capolista Arsenal e il Manchester United si potrà seguire in diretta TV su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport 4K (numero 213).

Arsenal-Manchester United dove vederla in streaming

La super sfida dell'Emirates Stadium di Londra si potrà vedere anche in streaming grazie all'app di Sky-Go, disponibile per gli abbonati per tutti i dispositivi mobile oppure collega da pc tramite l'app.

Premier League, le probabili formazioni ufficiali di Arsenal-Manchester United

Mikel Arteta non ha a disposizione Gabriel Jesus, fuori per infortunio, e in attacco ancora spazio al prodotto del vivaio Nketiah, che sta facendo molto bene. Saka e Gabriel Martinelli sulle corsie laterali, in mediana Odegaard, Partey e Xhaka. La linea difensiva davanti a Ramsdale sarà composta da White, Gabriel, Saliba e Zinchenko.

Erik ten Hag dovrà fare a meno degli squalificati Casemiro e Greenwood, oltre agli indisponibili Sancho, Martial, van de Beek, Tuanzebe, Jones, Dalot e Butland. Il neo arrivato Weghorst dovrebbe subito prendersi una maglia da titolare con Antony, Fernandes e Rashford sulla trequarti. In mediana Eriksen e Fred, in difesa Wan-Bissaka, Martinez, Varane e Shaw a proteggere la porta di de Gea.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Gabriel, Saliba, Zinchenko; Odegaard, Partey, Xhaka; Saka, Nketiah, Martinelli. Allenatore: Arteta.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): de Gea; Wan-Bissaka, Martinez, Varane, Shaw; Fred, Eriksen; Antony, Bruno Fernandes, Rashford; Weghorst. Allenatore: ten Hag.