Perché il controverso fuorigioco di Rashford che ha cambiato il derby di Manchester era da fischiare Marcus Rashford ha inciso sul derby di Manchester nel bene e nel male: perché il controverso fuorigioco del calciatore inglese, che ha cambiato la gara di Old Trafford, era da fischiare.

A cura di Vito Lamorte

Il Manchester United vince il derby ma le polemiche non mancheranno. Il Manchester City era in vantaggio 1-0 all'Old Trafford grazie ad una rete di Jack Grealish ma ad un certo punto l'episodio che ha cambiato tutto. Il protagonista è Marcus Rashford, che si trova in posizione irregolare sul passaggio filtrante di un compagno ma non ha toccato il pallone e lo ha lasciato a Bruno Fernandes, che ha battuto in corsa Ederson rimettendo in equilibrio il match.

Inizialmente era stato chiamato l'offside dal direttore di gara e dal giudice di linea ma dopo un breve consulto tra i due è arrivato il verdetto che ha fatto esplodere di gioia i tifosi dei Red Devils e scatenato la rabbia dei Citizens, in campo e fuori.

In base al regolamento, però, Rashford ha partecipato all'azione e quindi la rete era da annullare. Il numero 10 dello United ha rallentando e ha fermato la corsa del difendente dietro di lui, ritardandone l’intervento e permettendo a Bruno Fernandes dietro di lui di calciare verso la porta. La posizione del calciatore inglese impatta sull'azione e sugli avversari.

Marcus Rashford è stato protagonista, nel bene e nel male, del derby che i Red Devils si sono portati a casa. L'esterno inglese ha firmato la rete della vittoria su assist di Alejandro Garnacho dalla sinistra e ha proseguito il suo momento magico, con la ottava rete da quando sono riprese le competizioni oltre la Manica.

Dopo tre umiliazioni subite dal City in casa, lo United è tornato a vincere la stracittadina all'Old Trafford. Con questa vittoria la squadra di Erik ten Hag sale al terzo posto con 38 punti, ad una sola distanza dal secondo posto occupato proprio dai Citizens.

Si tratta dell'ottava vittoria consecutiva tra tutte le competizioni per gli uomini di ten Hag, che piazzano una grande rimonta in cinque minuti e si riportano in corsa per la Champions League in maniera prepotente. Manchester City al secondo ko di fila dopo l'eliminazione dalla Carabao Cup e domani l'Arsenal può andare a +8 sulla squadra di Guardiola.