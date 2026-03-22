Arsenal-Manchester City oggi in finale di Carabao Cup, dove vederla in TV e streaming gratis: orario e formazioni

Arsenal-Manchester City è la finale della Carabao Cup 2026 ed è in programma domenica 22 marzo, calcio d’inizio alle ore 17:30. Diretta TV e streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio.

A Wembley si assegna oggi la Carabao Cup, la Coppa di Lega. In campo alle ore 17:30 scenderanno l'Arsenal e il Manchester City, la prima e la seconda della Premier League. Sarà la finale tra Arteta e Guardiola, l'allievo e il maestro. Una finale tanto attesa perché vedrà in campo le due squadre migliori del calcio inglese, che però stanno vivendo un momento totalmente differente. L'Arsenal vuole iniziare a vincere, il Manchester City cerca di arraffare quello che potrebbe essere l'unico titolo stagionale, e cerca il riscatto dopo la cocente e netta eliminazione in Champions con il Real Madrid.

L'Arsenal è ancora in corsa per un clamoroso poker. I Gunners sono ai quarti di Champions, formalmente da testa di serie numero uno, è al comando in Premier ed è in finale di Coppa di Lega e nei quarti di FA Cup. Il Manchester City invece è secondo in Premier, fuori in Champions ed è in lizza per la FA Cup, ai quarti sfiderà il Liverpool, e naturalmente giocherà la finale di Carabao Cup, che ha vinto otto volte, ben quattro con Guardiola in panchina. Nel 2018 si impose proprio contro i Gunners in finale, l'Arsenal invece non si aggiudica questo trofeo dal 1993.

Dove vedere il match Arsenal-Manchester City di Carabao Cup e a che ora in diretta TV e streaming

La partita che decreterà la vincitrice della Carabao Cup 2026 in Italia si potrà seguire in diretta TV gratis. Sarà infatti visibile sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio la finale tra Arsenal e Manchester City. L'incontro è in programma domenica 22 marzo alle ore 17:30 a Wembley. La telecronaca sarà di Marco Cattaneo e Gaetano D'Agostino. La diretta inizierà mezz'ora prima e cioè alle 17.

Arsenal-Manchester City, le probabili formazioni della finale di Carabao Cup

Cambieranno qualcosa sia Arteta che Guardiola, che però non dovrebbero stravolgere troppo le rispettive formazioni. Spazio sicuramente al secondo portiere Kepa nei Gunners. Chance per Calafiori. Mentre Donnarumma potrebbe cedere il posto a Trafford. In ogni caso un giocatore italiano si aggiudicherà il trofeo, dopo Tonali, che vinse lo scorso anno.

Arsenal (4-2-3-1): Kepa; White, Saliba, Hincapie, Calafiori; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All. Arteta

Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Ruben Dias, Ait-Nouri; Bernardo Silva, Rodri, Reijnders; Doku, Haaland, Cherki. All. Guardiola