Arrigo Sacchi vuole tornare in panchina, l'annuncio a sorpresa a 78 anni: "Ho tante richieste" Sacchi potrebbe tornare ad allenare 24 anni dopo l'ultima avventura al Parma: "Mi chiedono di andare per esempio in Brasile, in Argentina, in Spagna. E tanti altri"

A cura di Ada Cotugno

Ha lasciato tutti di stucco l'affermazione di Arrigo Sacchi che ha espresso la volontà di tornare ad allenare. L'ex tecnico a 78 anni ha tutta la voglia di rimettersi in gioco su una nuova panchina e non si preclude nessun tipo di esperienza in Italia o all'estero. Al momento non c'è una proposta concreta e non è ancora arrivata la chiamata allettante, ma la sua volontà è quella di tornare alla guida di una squadra 24 anni dopo l'ultima esperienza al Parma che sembrava aver chiuso definitivamente la sua carriera da giocatore.

La dichiarazione a sorpresa è arrivata durante un'intervista rilasciata ad Adnkronos sullo stato di salute del calcio italiano. Discutendo con il giornalista Sacchi ha detto chiaramente che vuole riprendere il filo dopo tanti anni e che ha diversi contatti con squadre di tutto il mondo che potrebbero accoglierlo subito. Da allenatore ha vinto praticamente tutti i trofei alla guida del Milan, la squadra più importante della sua vita con la quale ha lavorato in due diverse occasioni.

Sacchi vuole tornare ad allenare

Le dichiarazioni lasciano un po' di stucco: nessuno si aspettava che a 78 anni l'allenatore avesse voglia di trovare una nuova squadra da allenare, soprattutto perché non siede in panchina dal 2001 e negli ultimi anni ha lavorato come opinionista televisivo. Eppure è questa la realtà dei fatti: "Sto pensando di tornare ad allenare, in Italia o all'estero". Qual è la pista più accreditata? Al momento ci sono diverse squadre con cui ha contatti ma nessun nome è venuto fuori durante l'intervista: "Ne ho tante. Ma se farlo in Italia non lo so. Perché io voglio troppo bene a questo paese, solo che ho un difetto: dico quello che penso e quindi a volte devo dire quello che penso di noi. E questo mi dispiace dirlo. E quindi cerco di evitare prima. Mi chiedono di andare per esempio in Brasile, in Argentina, in Spagna. E tanti altri".

L'ultima avventura del tecnico di Fusignano risale al 2001: nel 1999 aveva annunciato il suo ritiro dopo l'esonero dall'Atletico Madrid, ma due anni dopo aveva accettato la panchina del Parma dove però ha allenato solamente per una manciata di giorni. Allora aveva presentato le dimissioni per alcuni problemi di salute legati alla tensione nervosa che provava durante le partite, eppure 24 anni dopo a 78 anni ha deciso di voler rientrare in quel mondo.