Arnautovic segna, de Vrij ostacola la visuale di Mandas ma il VAR non interviene: "Così però è un casino" Sul primo gol di Arnautovic in Inter-Lazio, è nato un dibattito: al centro la posizione di de Vrij che sembra ostacolare Mandas al momento del tiro dell'attaccante. Per l'ex arbitro Cesari sarebbe stato opportuno l'intervento del VAR, poi ammette: "Però le regole in questi casi cambiano spesso"

A cura di Alessio Pediglieri

Il primo gol dell'Inter ha lasciato molti dubbi nel post gara. Nulla da dire sulla prodezza di Arnautovic che trova la parabola perfetta in un gesto tecnico assoluto ma ciò che disturba è la posizione di de Vrij che, al momento del tiro, si trova davanti al portiere della Lazio Mandas. Irregolare? Una situazione al limite che avrebbe richiesto l'intervento del VAR per valutare appieno la dinamica dell'azione visto che al rallenty sembra proprio che l'estremo laziale abbia la visuale coperta. Il dibattito di accende nello studio di Mediaset e quando Ranocchia sottolinea di aver avuto più di un dubbio, l'ex arbitro Cesari gli ricorda che le regole in questi casi cambiano spesso. "Ma così allora è un casino" replica divertito l'ex difensore nerazzurro.

La posizione di de Vrij e il botta e risposta tra Cesari e Ranocchia

Il gol di Arnautovic doveva almeno essere sottoposto ad un'ulteriore del VAR perché la dinamica che è nata dal corner ha visto una serie di situazioni al limite. Se il contrasto Dumfries-Rovella per l'ex arbitro Cesari e moviolista Mediaset è alla fine un confronto regolare, dubbi restano sulla posizione di de Vrij al momento del tiro dell'attaccante nerazzurro. "Doveva intervenire il VAR perché la domanda resta rivedendo le immagini: ostacola o no Mandas?". Nel dibattito interviene Ranocchia che dice la sua: "Avevo già qualche dubbio, qui si vede proprio che il portiere fa una mossa per trovare la visuale, sembra che lo danneggi". La replica di Cesari è perentoria: "Però sai, in questi casi le regole cambiano spesso, da situazione a situazione". E così l'ex difensore nerazzurro liquida la situazione con una battuta: "Vabbè allora però così è un casino…"

Che cos'è la LOV citata da Cesari per spiegare la posizione di de Vrij

Nel corso dell'analisi della moviola di Inter-Lazio al momento dell'1-0 nerazzurro l'ex arbitro Cesari nello studio post partita di Mediaset cerca di fare chiarezza: "Si tratta di capire se il giocatore sia sulla traiettoria della visuale del portiere. In tempo reale è difficile prendere una decisione chiara, ma nei replay sembrerebbe di sì. Subentra il discorso della LOV" continua l'ex fischietto. "Che cos'è? La Line of View, ovvero la linea di visuale che deve essere permessa al portiere. In questo caso restano dei forti dubbi anche se i difensori della Lazio non hanno protestato senza vedere poi il difensore rientrare in una posizione dubbia di offside".