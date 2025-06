video suggerito

Arnautovic ha già parlato con Chivu ma lascerà l'Inter: "Il mio tempo lì è finito, non ci sarò più" Marko Arnautovic ha annunciato che lascerà l'Inter e di aver anche già parlato con Chivu, suo ex compagno di squadra. L'attaccante non giocherà nemmeno il Mondiale per Club.

A cura di Fabrizio Rinelli

Marko Arnautovic ha preso parte all'ultima finale di Champions persa dall'Inter 5-0 contro il PSG ma assistendo alla sfida dalla panchina. L'ultima apparizione dell'attaccante austriaco con la maglia nerazzurra per chiudere ora il sipario con il club lombardo. L'annuncio del suo addio all'Inter è arrivato subito dopo la sfida che la sua Nazionale ha giocato contro la Romania ai microfoni di AntenaSport. A domanda precisa Arnautovic ha risposto in modo convinto chiudendo di fatto la sua seconda esperienza con la maglia dell'Inter dopo quella con Mourinho.

Salutato anche Correa infatti in questo momento l'Inter ha a disposizione solo tre punte: Lautaro, Thuram e Taremi. "Per me personalmente, il mio tempo all'Inter è finito. Non ci sarò più", ha detto Arnautovic il cui contratto è in scadenza di contratto al 30 giugno. Arnautovic non prenderà parte nemmeno al Mondiale per Club e anche per questo i nerazzurri sono alla ricerca di una punta da prendere subito. L'attaccante ha però rivelato di aver anche già parlato con Christian Chivu nuovo allenatore nerazzurro in attesa dell'annuncio ufficiale.

"Sono molto contento della nomina di Chivu, ho giocato con lui – ha spiegato Arnautovic ricordando l'esperienza trascorsa con l'ormai ex difensore nerazzurro -. Ci ho già parlato, è un allenatore giovane e ambizioso. Ha molte qualità e può aiutare il gruppo, ma la cosa più importante è che ama questa squadra, ha amato l'Inter per tutta la vita". Di certo per Arnautovic quella passata non è stata una stagione da incorniciare (così come quella precedente ndr) con lo spettro di quel gol fallito contro la Lazio che avrebbe potuto cambiare la storia dello Scudetto.

Arnautovic dopo il ritiro della medaglia al termine di PSG-Inter di Champions.

Il futuro di Arnautovic sarà all'estero

Adesso per l'austriaco si aprono le porte di un futuro lontano dall'Italia dopo l'expolit al Bologna prima del nuovo approdo al Bologna. Per lui sembra ci sia una vantaggiosa offerta dall'Arabia Saudita ma il giocatore sta prendendo tempo anche per valutare eventualmente anche un ritorno in patria nononostante i rumors su un possibile interessamento della Stella Rossa di Belgrado. Per ora ciò che è certo è il suo addio all'Inter che con Chivu sta dando dimostrazione di voler davvero voltare pagina cercando di dare il via subito a un nuovo progetto vincente.