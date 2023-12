Arnautovic entra in campo durante Inter-Real Sociedad ma qualcosa non va: tifosi spazientiti L’atteggiamento di Marko Arnautovic ha indispettito i tifosi dell’Inter dopo il suo ingresso in campo contro la Real Sociedad in Champions. I sostenitori nerazzurri sui social iniziano a chiedere alla società di intervenire sul mercato per trovare sostituti all’altezza in attacco.

A cura di Fabrizio Rinelli

Marko Arnautovic è entrato al minuto 65 di Inter-Real Sociedad giocando circa mezz'ora della sfida Champions dei nerazzurri. Il suo atteggiamento in campo però ha indispettito i tifosi interisti che sui social hanno sfogato tutta la propria rabbia nei confronti dell'attaccante austriaco incapace ancora di incidere negli automatismi tattici di Simone Inzaghi. Nessuno si aspettava che potesse giocare da titolare anche se inizialmente qualcuno ipotizzava che potesse essere proprio l'ex attaccante del Bologna a fare coppia con Lautaro nell'attacco dell'Inter prima dell'esplosione di Thuram.

Ma invece non è stato così. Contro la Real Sociedad l'attaccante ha toccato solo 9 palloni ma a far infuriare il popolo nerazzurro che su Twitter ha riversato la propria frustrazione, è stato l'atteggiamento del giocatore. Arnautovic per qualcuno è sembrato a tratti svogliato e poco voglioso di incidere. "È un problema – scrive qualcuno mentre altri sottolineano – Quello che preoccupa è proprio il rendimento tecnico, l'impatto del tutto trascurabile finora".

Proprio l'atteggiamento del giocatore ha dunque infastidito i tifosi che forse non si spiegano come mai non riesca ad impegnarsi per cercare di mettere in difficoltà Inzaghi che però a fine partita ha provato a stemperare la tensione: “Lui e Sanchez ci stanno dando una mano anche se non sono al 100% ma cresceranno. Sono soddisfatto per quello che ci hanno dato stasera“.

Arnautovic è rientrato poche settimane fa da un infortunio alla coscia subito a inizio campionato contro l'Empoli al Castellani. Il recupero non è stato lunghissimo e il rientro in campo è stato quasi immediato nonostante una condizione fisica che sembra ancora da sistemare. "Troppi 10 milioni per lui" suggerisce ancora un altro tifoso dell'Inter sui social non felice per la sua prestazione contro gli spagnoli in Champions.