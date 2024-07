video suggerito

Argentina-Colombia finale della Copa America, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni Argentina-Colombia è la finale di Copa America 2024. La partita si gioca alle ore 2:00 nella notte italiana tra domenica 14 e lunedì 15 luglio. Dove vederla in diretta tv, in chiaro e in streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Argentina–Colombia è la finale di Copa America 2024 che si gioca nell'Hard Rock Stadium di Miami (in Florida) alle ore 2:00, nella notte italiana compresa tra domenica 14 e lunedì 15 luglio. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre) che si collegherà con l'impianto che ha una capienza di 65 mila spettatori e dove, oltre al calcio, si disputano anche le sfide dei Miami Dolphins (NFL) e dei Miami Hurricanes (NCAA).

L'Albiceleste (assieme all'Uruguay) è la nazionale che ha vinto più volte la Copa America (15 edizioni), un solo successo per i Cafeteros che arrivano al match per il titolo a distanza di 23 anni dall'ultima volta (quando trionfarono in casa).

La Selecciòn di Scaloni si è qualificata superando il Canada in semifinale. La Tricolor di Lorenzo è reduce all'incontro burrascoso vinto contro l'Uruguay, scandito dagli incidenti scoppiati a margine della gara tra tifosi e calciatori della Celeste, lanciatisi sugli spalti per difendere i familiari.

Due i giocatori sotto i riflettori, entrambi hanno la maglia numero 10 sulle spalle: da un lato Lionel Messi che, dopo aver trascinato l'Argentina al successo ai Mondiali in Qatar 2022 adesso vuole regalarsi anche il tripudio in Copa America; dall'altro James Rodriguez che, dopo aver patito infortuni e conquistato meno di quanto potesse con Real Madrid e Bayern Monaco, ora sogna di piazzare l'ultimo, grande colpo della carriera dieci anni dopo l'exploit di Brasile 2014.

Partita: Argentina-Colombia

Orario: 2:00

Data: lunedì 15 lugli

Dove: Hard Rock Stadium di Miami, Florida

Diretta TV: Sportitalia, Mola Tv

Diretta Streaming: Sportitalia, Mola Tv

Competizione: finale Copa America 2024

Argentina-Colombia, dove vederla in diretta tv

Argentina-Colombia andrà in onda in diretta tv e in chiaro per tutti (senza alcun costo aggiuntivo) su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. In alternativa, c'è l'opportunità – previo scaricamento della app su smart tv – di seguirla su Mola Tv (a pagamento).

Argentina-Colombia, ove dove vederla in streaming

La diretta streaming di Argentina-Colombia sarà visibile in chiaro collegandosi al sito di Sportitalia oppure usufruendo delle app, sia quella relativa all'emittente sia quella di Mola Tv (utenti abbonati).

Le probabili formazioni di Argentina-Colombia

Il ct, Scaloni, è orientato a confermare la squadra schierata(4-4-2) in semifinale contro il Canada. Ancora panchina per Lautaro Martinez, con Messi e Julian Alvarez in attacco. Il ct dei colombiani Lorenzo oppone il 4-2-3-1 che ha nel tridente (Jhon Arias, James Rodriguez, Diaz) alle spalle di Cordoba uno dei punti di forza.

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Di Maria, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez. Ct: Scaloni.

COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Santiago Arias, Sanchez, Cuesta, Mojica; Lerma, Rios; Jhon Arias, James Rodriguez, Diaz; Cordoba. Ct: Lorenzo.