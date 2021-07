Argentina e Colombia si giocano la finale della Copa America 2021. La Seleccìon di Lionel Scaloni e i Cafeteros di Reinaldo Rueda si contenderanno un posto per l'ultimo atto della competizione per nazionali più antica del mondo in programma al Maracanã di Rio de Janeiro. L'Albiceleste ha vinto il suo girone con tre vittorie in quattro gare e ai quarti ha strapazzato l'Ecuador con un netto 3-0 firmato da De Paul, Lautaro Martinez e Messi. Qualche difficoltà in più per i colombiani, che finora hanno vinto solo la partita d'esordio contro l'Ecuador e dopo sono arrivati un pareggio con il Venezuela e due sconfitte con il Perú e il Brasile: a decidere i quarti di finale contro l'Uruguay è stato David Ospina ai calci di rigore.

Scaloni non cambierà il tridente Messi-Lautaro-Papu e a centrocampo dovrebbe proporre il trio De Paul, Paredes e Lo Celso. Rueda cercherà di mettere in campo la solita squadra ordinata ma pericolosissima in fase offensiva: Cuadrado e Diaz sulle corsie laterali a supporto della tandem d'attacco Zapata-Borja.

Copa America 2021, dove vedere Argentina-Colombia in TV e streaming

Argentina-Colombia è in programma nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 luglio 2021, con calcio d'inizio alle ore 3.00, e si potrà vedere in diretta Tv su Sky Sport Serie A (canale 202). La gara tra la selezione di Lionel Scaloni e quella di Reinaldo Rueda si potrà seguire anche in streaming su Sky-Go, Now e su Eleven Sports.

Le probabili formazioni di Argentina-Ecuador di Copa America

L'Argentina scenderà in campo con il 4-3-3 con Papu, Messi a supporto di Lautaro e una mediana offensiva con De Paul, Paredes e Lo Celso. Rueda non cambierà il suo 4-4-2 con Zapata e Borja in attacco, più Diaz e Cuadrado sulle corsie laterali.

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Gomez, Lautaro Martinez. Allenatore: Scaloni.

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Muñoz, Mina, D. Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Cuellar, Diaz; Zapata, Borja. Allenatore: Rueda.

Dove si gioca la partita

La gara tra Argentina e Colombia si giocherà all'estádio Nacional Mané Garrincha di Brasilia. L'impianto è stato ricostruito in occasione della Coppa del Mondo del 2014 e può ospitare 70.000 spettatori ma in virtù delle restrizioni per il Covid-19 non ci sarà nessuno sugli spalti. Lo stadio è una delle diverse strutture che compongono il Complexo Poliesportivo Ayrton Senna, che comprende anche il Ginásio Nilson Nelson e l'autodromo internazionale Nelson Piquet.

Copa America 2021, contro chi gioca in semifinale la vincente di Argentina-Colombia

La vincente della sfida tra la Seleccìon e i Cafeteros se la vedrà in finale al Maracanã di Rio de Janeiro con chi vincerà lo scontro tra Brasile e Perù il 10 luglio 2021.