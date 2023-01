Arbitro perde i sensi in campo, al risveglio scopre la reazione dei tifosi: è il primo della storia Sam Purkiss in Inghilterra è stato messo ko da una violenta pallonata. Si è risvegliato negli spogliatoi e si è emozionato per la reazione dei tifosi.

A cura di Marco Beltrami

Sembrava una giornata come tutte le altre, con l’ennesima partita della carriera da arbitrare. E invece Sam Purkiss, esperto direttore di gara inglese, ha vissuto momenti difficili ed emozioni forti, che non dimenticherà mai. Quanto successo nella sfida tra lo Swindon Town e il Grimsby Town ha fatto letteralmente il giro del mondo, ed è destinato a rientrare di diritto tra le scene più curiose della stagione.

In occasione della sfida valida per la League Two, quarta serie calcistica inglese, il povero Purkiss ha dovuto fare i conti con un incidente di gioco. Poco dopo il 10° minuto, quando il risultato era di 0-0, l’arbitro è stato letteralmente abbattuto da una pallonata. Un difensore della squadra di casa nel tentativo di sventare la minaccia provocata da un’azione ospite, ha calciato violentemente il pallone per "liberare" la sua area. La sfera ha centrato in pieno volto il direttore di gara che aveva la visuale coperta e non si è accorto dunque dell’arrivo della stessa.

Una botta tremenda per il fischietto inglese che si è accasciato sul terreno di gioco, visibilmente stordito. Subito i giocatori delle due squadre molto preoccupati per le condizioni dell’arbitro sono intervenuti richiamando l’attenzione dei sanitari. Immediate le cure per Purkiss che dopo diversi minuti ha alzato bandiera bianca. I medici hanno deciso di non fargli proseguire la gara, e così ecco che il suo posto è stato preso dal quarto uomo.

Sam Purkiss è stato trasportato fuori dal campo in barella e mentre si dirigeva negli spogliatoi. Ha ricevuto la standing ovation di tutto lo stadio. Una scena bellissima, con i tifosi avversari e quelli di casa che hanno applaudito a lungo l’arbitro preoccupati per il suo stato di salute. Fortunatamente per lui, non si è trattato di nulla di grave: nella stanza medica dello stadio, stordito e intontito, ha ripreso i sensi per il sollievo generale.

Chris Hull, un cronista locale presente ha poi tranquillizzato tutti raccontando anche un retroscena relativo alla grande emozione dell'arbitro quando gli è stato detto dell'ovazione riservatagli dai tifosi. È il primo arbitro della storia ad uscire in barella con tutto lo stadio in piedi: "Ho appena parlato con Sam. È intontito e stordito, ma è seduto a parlare nell'infermeria. È circondato da medici ed è in buone mani. Ha appena fatto una risatina quando gli ho detto che è l'unico arbitro nella storia a ricevere una standing ovation da uno stadio pieno di tifosi".