Arbitro colpito in faccia da una pallonata, la sua reazione suscita polemiche: “Una sceneggiata” Arbitro colpito in faccia da una pallonata ma la sua reazione è stata presa di mira dai tifosi delle due squadre sui social network.

A cura di Vito Lamorte

La gara tra Stoke City e Sheffiled United, valida per il 40° turno di Championship, è stata decisa da un autogol di John Egan e ha consegnato ai Potters 3 punti importanti. In merito alla gara del Britannia Stadium, però, l'episodio che più ha fatto discutere non riguarda i 22 calciatori ma il direttore di gara: l'arbitro David Webb è stato colpito da una pallonata in faccia ed è rimasto a terra per diversi minuti prima di poter riprendere la direzione del match ma questa situazione ha fatto discutere molto sia in campo che sui social network.

L'arbitro Webb è stato centrato dal pallone dopo che il passaggio del centrocampista dello Sheffield United, Sander Berge, è stato deviato sul sua faccia da un avversario in maniera assolutamente fortuita: il direttore di gara è stramazzato immediatamente al suolo e tutti gli uomini in campo sono corsi nelle sue vicinanze per capire la situazione.

Si trattava di una semplice pallonata ma, evidentemente, Webb non era abituato e ha iniziato a rotolarsi sull'erba mentre si stringeva la faccia tra le mani. Questo comportamento non è stato preso in maniera positiva dai tifosi sui social network, che lo hanno preso di mira in maniera piuttosto pesante: "Scioccante recita dell'arbitro durante la partita dello Stoke di oggi".

Alcuni hanno fatto ironia sul tempo che l'arbitro ha passato a terra dopo il colpo "Ammonitelo per simulazione" mentre un tifoso dello Sheffield United, riflettendo sull'andamento della gara, ha scritto su Twitter: "Quello che è successo all'arbitro è stato il momento clou della partita".

La seconda vittoria consecutiva di Stoke ha portato al 13° posto nella classifica della Championship i Potters, a soli due punti dalla parte sinistra della graduatoria; ma il risultato è stato un duro colpo alle speranze di raggiungere i play-off dello Sheffield United.