Arbitra va in confusione ai Mondiali femminili, sbaglia l’annuncio allo stadio: “No, no, no!” Durante la partita dei Mondiali femminili tra Spagna e Zambia, terminata con la vittoria delle iberiche per 5-0, c’è stato un momento di grande confusione quando l’arbitra ha sbagliato l’annuncio della decisione del VAR, salvo capire di aver detto una sciocchezza.

A cura di Paolo Fiorenza

Proseguono i Mondiali femminili in Australia e Nuova Zelanda e tra le squadre che sono partite col piede giusto c'è la Spagna del Pallone d'Oro Alexia Putellas: le iberiche sono a punteggio pieno nel proprio girone dopo le prime due partite giocate, senza aver subìto neanche un gol. La vittoria all'esordio sulla Costa Rica per 3-0 è stata seguita da quella ancora più roboante per 5-0 sullo Zambia.

Il match con le africane è filato via liscio, la Spagna era in vantaggio di due reti già dopo 13 minuti, ma c'è stato un momento in cui lo stadio è piombato nel caos a causa di un'errata comunicazione al pubblico fatta dall'arbitra Oh Hyeon-jeong. La direttrice di gara coreana è andata in confusione al momento di comunicare una decisione presa dal VAR, salvo poi capire di aver detto una sciocchezza al microfono e riformulare l'annuncio in maniera coerente.

L’arbitra coreana Oh Hyeon–jeong nel corso del match tra Spagna e Zambia

I Mondiali femminili sono il primo torneo della FIFA che prevede che le arbitre diano notizia al pubblico via microfono delle decisioni prese dal VAR o dalle stesse arbitre dopo l'on-field review. Il protocollo è stato seguito da Oh Hyeon-jeong al 70′ del match, quando Jenni Hermoso ha messo a segno il suo secondo gol, salvo vederselo annullare per fuorigioco dalla direttrice di gara dopo che la guardalinee aveva alzato la bandierina. Tuttavia dalla sala VAR hanno comunicato all'arbitra di aspettare a far riprendere il gioco e il check si è concluso con un annuncio sconcertante della coreana: "Nessun gol, nessun fuorigioco".

Il che ovviamente era una contraddizione, che ha fatto andare in confusione anche gli spettatori. Resasi conto dell'errore, Oh Hyeon-jeong ha fatto marcia indietro: "No, no, no!", ha urlato al microfono. Poi ha annunciato l'esito corretto del check del VAR: "Nessun fuorigioco, la decisione finale è gol, gol!". Dopo qualche momento di smarrimento, Hermoso ha dunque potuto festeggiare la sua doppietta personale e il quarto gol per la Spagna.