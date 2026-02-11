Araujo racconta il momento più difficile: “Mia moglie lesse un messaggio, scoppiò a piangere”

Ronald Araujo si è ritrovato. Il difensore del Barcellona dopo aver attraversato un periodo di grave crisi per i problemi legati alla salute mentale ha ritrovato il suo posto in campo e nel mondo. Il peggio è decisamente passato, e l’uruguaiano che ha ricevuto un bellissimo tributo da tifosi, compagni di squadra e avversari ha raccontato quanto accaduto. Il periodo di pausa lo ha aiutato e non poco, perché gli ha permesso grazie ai professionisti, agli amici e soprattutto alla famiglia di cambiare il modo di vedere le cose.

Araujo e la crisi della moglie per il messaggio degli haters

Proprio sua moglie gli è stata tanto vicino e lo ha aiutato moltissimo. Con lei ha condiviso il brutto e ora fortunatamente il bello. Nell'intervista al Mundo Deportivo, Araujo ha raccontato un episodio che lo ha toccato: "Lascia che ti racconti qualcosa per illustrare la portata di ciò che è accaduto. Un giorno stavo bevendo mate con mia moglie. Ho visto la sua espressione cambiare mentre guardava il telefono, e gli occhi le si sono riempiti di lacrime. Le ho chiesto cosa vedesse, cosa fosse successo. ‘Non capisco la malvagità della gente; augurano la morte alle nostre figlie', mi ha detto".

Questo ha contribuito a rovinare lo status mentale del nazionale uruguaiano, travolto dalle critiche becere di alcuni tifosi: "Quando le cose raggiungono quel livello, ripensi a molte cose, vedi quanto è folle la società, o quanto sono folli le persone sui social media. Potrebbe non colpirti direttamente, ma la tua famiglia soffre, tua madre e tua moglie soffrono, anche i tuoi fratelli. Dovranno imparare, ovviamente, perché purtroppo viviamo nel mondo di oggi, ma è difficile quando ciò riguarda la famiglia".

Tutto questo ha logorato il povero Araujo che è crollato anche dopo prestazioni non esaltanti. L'ansia si è trasformata in qualcosa di più grave: "Ho avuto a che fare con l'ansia per un anno e mezzo che si è trasformata in depressione, e giocavo così. Questo non aiuta, perché in campo non ti senti veramente te stesso. Conosci il tuo valore e il tuo contributo in campo, e quando non mi sentivo bene, sapevo che qualcosa non andava. Quel giorno (dopo la famigerata partita con il Chelsea, ndr) ho capito che era finita, che dovevo parlare con dei professionisti e con il club perché potessero aiutarmi".

Araujo che è tornato in campo segnando anche un gol, ha trovato proprio nella moglie un aiuto importante per ritrovare il sole: "È stato fondamentale. Mia moglie è stata molto coraggiosa perché abbiamo due figlie molto piccole, e ha avuto il coraggio di stare con loro e darmi la forza di cui avevo bisogno. Anche i miei genitori e i miei fratelli hanno sofferto molto. Ho chiamato mio padre per spiegargli la decisione che avevo preso, e lui non ha capito bene; è una persona di campagna, per cui è più difficile da comprendere quando si tratta di sentimenti. Gli ci è voluto un po' per capirlo, ma l'ho apprezzato molto perché a un certo punto mi ha detto: "Qualunque cosa tu faccia, ti sostengo". È stato molto dolce, molto importante, e ho già preso la decisione. Anche la famiglia di mia moglie, mia suocera, i miei cognati e alcuni miei cugini sono stati fondamentali in questo processo perché sono circondato da persone che amo, e la cosa importante è che se loro sono con te, il tuo gruppo di riferimento è lì, e puoi finalmente chiudere quel capitolo".